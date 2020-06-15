Меморандум с МВФ: нас ждет новый раунд раскрутки ненависти к западным партнерам

Есть хорошие новости.

Украина выполнила свою часть договоренностей с Международным валютным фондом и подписала меморандум о дальнейшем сотрудничестве. МВФ утвердил новую программу кредитования нашей страны объемом в $5 млрд, причем $2,1 млрд уже пришли первым же траншем.

Вряд ли это полностью перекроет существующую дыру в бюджете. Там уже более 300 млрд гривень. В этом году прогноз падения ВВП составляет 8,2% - больше в ХХІ веке был только в 2015-м.

Чего же от нас хочет МВФ и что мы ему обещаем?

Полный список обширен - общий текст меморандума уместился на 123 страницах, и многие из них посвящены теме противодействия CОVID-19 как глобальной и локальной проблеме.

Но есть ряд ключевых тем, никак не связанных с эпидемией, а связанных, скорее, с хроническими заболеваниями украинской экономики. Им нашлось место не только в преамбуле, но и в сопутствующих договоренностям комментариях самих представителей МВФ.

Это: 1. Продолжение борьбы с коррупцией, включая запуск специализированного суда и единой службы финансовых расследований, а также реформа налоговой и таможни - здесь все довольно очевидно. 2. Сохранение государственной собственности и независимого управления ПриватБанком (суды, пытающиеся поставить их под угрозу, отдельно описаны в меморандуме в пункте "Макроэкономические уязвимости"). 3. Сохранение независимости Национального банка Украины. 4. Корпоративная реформа. По мнению МВФ, украинские государственные предприятия и институции должны быть независимы от давления исполнительной власти, а следовательно, контролироваться независимыми наблюдательными советами. 5. Адекватное, экономически обоснованное образование тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Скажу больше: на самом деле эти пункты - это один и тот же пункт. Потому что это одна и та же болезнь.

В Международном валютном фонде прекрасно понимают и не стесняются подчеркивать, что ключевая проблема украинской экономики, - олигархическое влияние на власть, и, соответственно, вымывание денег из государства. Через контроль над госпредприятиями, через рефинансирование банков, которые сами же довели до ручки кредитованием своих же офшоров, через контроль над энергетикой и игры с разницей тарифов для предприятий и для населения - список можно продолжать. Что без этого вливать в Украину любые суммы - только кормить узкую группу лиц.

Разорвать связки олигархов и власти МВФ точно не под силу. Она продиктована самой структурой украинской политики и собственности на медиа.

Что МВФ может сделать - так это требовать разорвать связку между олигархическими представителями в исполнительной власти и госпредприятиями. Именно это и происходит. Именно таких обязательств Фонд и требует от Украины для кредитования. Это - ключевое.

Украина обязательства взяла. А еще ранее, в качестве снижения угрозы одного конкретного олигарха, принят "антиколомойский закон". Что же может пойти не так? Да почти все

Во-первых, у олигархов остаются и другие рычаги влияния. Мы уже писали о том, как Игорь Коломойский и братья Суркисы, потеряв возможность бить по ПриватБанку и НБУ через парламент и правительство, бьют по нему через суды и медиа. С переменным успехом.

Так, уже 10 июня руководству ПриватБанка пришли повестки из-за отказа последних выплачивать деньги братьям Суркисам (мы уже писали об этом деле). Причем оформлены эти повестки были задним числом.

Во-вторых, стоило только деньгам МВФ зайти в Украину под обязательство украинского государства не подвергать угрозе независимость Нацбанка, как на финансовый комитет Рады было вынесено постановление о выражении недоверия главе НБУ и создании следственной комиссии по расследованию его действий в последние годы, якобы неэффективных. Автор - народный депутат Дубинский, как известно, несколько аффилированный с Игорем Коломойским. К счастью, не прошло - кворума не было.

То есть буквально в одно и то же время, с разницей менее суток, Украина торжественно обещает МВФ хранить независимость НБУ и Привата, получает пару миллиардов долларов, Минюст присылает руководству Привата повестки, а украинский парламент пытается снести руководство Нацбанка. Просто идеальный пример надежного партнерства - да, это был сарказм.

Судя по всему, нас ждет новый раунд раскрутки ненависти к МВФ, западным институциям вообще, и, разумеется, "соросятам". И очень пафосные объяснения ведущих олигархических каналов и известных политиков и политикесс, насколько же условия МВФ кабальны и как нужно, на самом деле, поступать.

Но есть и другие угрозы Например, секретарь рабочей группы по наработке мероприятий по экономическому развитию, народный депутат от Слуги Народа Людмила Буймистер, предлагает гениальное экономическое решение: просто напечатать 300 млрд гривень, и выделить каждому украинцу по 3 000 гривень безусловного базового дохода на период выхода из карантина. Безусловно, обязательств не делать подобного в меморандуме между Украиной и МВФ нет: вряд ли в головы экспертов Фонда могла прийти сама идея того, что в период жесточайшего бюджетного дефицита украинские парламентарии предложат просто печатать и раздавать деньги. Но идея пришла.

Правда, для ее реализации опять-таки потребуется снести руководство НБУ, которое на это не пойдет. Но если хорошо раскрутить идею через олигархические медиа, и подать это под соусом "лишь подлое руководство Нацбанка стоит между тобой, простой человек, и бесплатными деньгами" - сносить его, даже вопреки предыдущим договоренностям, может оказаться легче.