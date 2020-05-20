Новый министр экономики - как угроза украинской экономике?

Министр экономики Петрашко считает, что эмиссия гривни, - лучший вариант

“Антиколомойский” закон принят. Дорога к траншу МВФ разблокирована. Это дарит большую надежду: шансы украинской экономики пережить этот чудовищный год, равно как и шансы украинцев сохранить свои доходы и сбережения, резко выросли.

Но увы, есть еще угрозы. Старые и новые.

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Со старыми все просто: у нас по-прежнему нет денег. Сборы в бюджет упали еще до начала коронавирусной пандемии и средств по ее сдерживанию. Карантин же просадил их “в пол”. Когда Кабмин пересчитал бюджет на 2020 год, он обнаружил в нем дефицит в 298,4 млрд грн. Это 7% от годового ВВП страны. И эти деньги нужно где-то взять.

Кредитование МВФ здесь в помощь, безусловно. Но от МВФ в этом году Украина (и это - оптимистическая оценка) ожидает только $5 млрд. Это чуть больше 133 млрд гривень по текущему курсу. Хорошо, что это есть, и хорошо, что инвесторы не бегут из страны, как бежали бы, сорвись бы это кредитование. Но все равно встает вопрос сведения концов с концами.

Остаются три основных варианта: поиск новых внешних кредиторов, внутренние заимствования и эмиссия. То есть, как говорят в народе, “просто включить печатный станок”.

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Последний вариант самый простой и самый опасный. И, по настойчивым слухам, просачавающимся с Банковой, именно он сейчас и рассматривается как основной.

Против такого варианта решительно выступает руководство Нацбанка.

Во-первых, оно помнит, к чему это приводит. "Сегодня звучат призывы, мол Национальный банк может профинансировать бюджет эмиссией гривны. Это просто, но безответственно. Наша страна имеет опыт 90-х, 2008-го и 2014-го. Тогда эмиссия приводила лишь к неурядицам. Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Ведь через эмиссию гривна стремительно обесценится, а цены стремительно возрастут. Это путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить", - заявил еще месяц тому в специально выпущенном видеообращении замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

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Во-вторых, руководители Нацбанка знают, кого в случае закономерного провала сделают крайним. Их же. Ведь они же отвечают за стабильность национальной валюты. А как им выкручивала руки исполнительная власть - кому это интересно?

А кто же требует эмиссии?

На момент, когда автор только садился эту статью, это зижделось лишь на слухах, но теперь озвучено публично. Эмиссия - выход, который видит и полагает разумным Министерство экономразвития во главе с Игорем Петрашко.

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В интервью LIGA.net он демонстрирует, скажем так, неординарный взгляд на финансовые процессы. Например, рассуждает о том, что к эмиссии доллара часто прибегает Федеральная резервная система США, - и ничего. А ведь для США доллар - это как для Украины гривня.

Святая правда. Если забыть о том, что для всего мира доллар США - это резервная валюта, а гривня - просто одна из сотен локальных. Поэтому эмиссия доллара США “размывается” на все население земного шара, а гривни - влияет только на несколько десятков миллионов человек. И, соответственно, задел для возможных объемов эмиссии без превышения критического порога, после которого идет обвал курса национальной валюты, намного меньше.

Однако министра экономики инфляция не очень волнует - в своем интервью он даже призывает значительно ее подстегнуть. Его подход - как и, к слову, возобладавший в то же время подход группы Глазьева в Российской Федерации, - печатать как можно больше денег и сразу вливать их в стимулирование бизнес-активности.

Это очевидно опасная игра - хотя бы потому, что любое резкое изменение экономической ситуации или слишком резкое проседание курса национальной валюты может вызвать панику среди населения, а паника - обвал. Мы через все это уже проходили, и не раз.

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Такая “разница в стратегиях” диктует противостояние Министерства экономразвития и руководство Национального банка Украины. Последнее параллельно находится под огнем “группы Коломойского”, которая явно попытается использовать это противостояние в свою пользу, - хотя бы еще раз попытавшись сместить начальство в НБУ.

К слову, а может ли быть так, что у министра экономразвития есть и какие-то личные мотивы проводить такую стратегию, помимо личной убежденности в том, что именно так и спасается экономика в период кризиса?

К сожалению, могут.

Приходится напомнить, что министр экономразвития Игорь Петрашко - человек, пришедший в правительство из обоймы малоизвестного широкой публике, но все же влиятельного олигарха Олега Бахматюка, владельца одного из крупнейших украинских агрохолдингов Укрлендфарминг.

И так уж вышло, что Бахматюк примерно в тех же отношениях с руководством Нацбанка, что и Коломойский, и по схожей причине - Нацбанк обвиняет его в кредитовании своих предприятий из собственного же VAB-банка. И сейчас у них идет большой спор о больших суммах.

Так что да - в споре руководителя Минэкономразвития с руководством НБУ, как и в его стремлении “оживить экономику” кредитованием бизнеса свеженапечатанными деньгами, можно усмотреть и потенциальный конфликт интересов.

Как бы то ни было, какие бы мотивации им на самом деле не двигали - конфликт с Национальным банком все вероятнее. А риски для украинской экономики очевидно велики.