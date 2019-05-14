ПриватБанк. Еще на один шаг ближе к катастрофе или предательству

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу НБУ на признание незаконным его распоряжения о проверке ПриватБанка.
Если расшифровать это решение простым языком, то суд, почему то, под номером шесть, решил, что Национальный Банк не имел права проверять ПриватБанк. Т. е. Игорь Коломойский и компания не спорят с тем, что они натворили дел в банке. Они лишь говорят о том, что Нацбанк не имел права их ловить за руку. И суд с ними соглашается. И признает незаконной прямую обязанность Национального Банка. Ибо НБУ – это регулятор. И проверять банки – его прямая обязанность.
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Теперь до признания незаконной национализации ПриватБанка остался всего один шаг. Коломойский взвел курок и приставил его к голове Украины. Так вести переговоры ему действительно проще.
Какое прямое следствие данного решения? На данный момент - никакого. Ключевое дело еще не рассматривается. И пока еще остается надежда, что Коломойский просто таким образом готовит переговорную позицию. Что тоже неприятно и грозит плохими последствиями. Но, во-первых, не будет иметь такого разрушительного эффекта, а, во-вторых, будет когда-то потом. В будущем. Не завтра. Внезапно.
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Что будет, если вступит в силу решение о незаконности национализации Привата?
Для этого, ведь, надо теперь только решение апелляции от имени какого-то неизвестного судьи. Об этом уже говорено и переговорено.
С одной стороны, это будет означать ликвидацию ПриватБанка с соответствующими потерями для клиентов финансового учреждения. И паникой в банковской системе и на валютном рынке.
С другой стороны – это разрушит сотрудничество Украины с международными партнерами: от МВФ до ЕС, от Мирового Банка до США.
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Как результат – полноценная экономическая катастрофа. Венесуэла. Все как предлагает Игорь Валерьевич. Украинский путь. Придется украинцам приносить на Майдан свои накопления. Фигурально выражаясь. Ибо дефолт обнулит их сам по себе.
Да. И может повышать ставку. Чтобы поставить украинскую власть и украинское общество перед выбором.
Или экономическая катастрофа. Или сделка с ним, которая позволит простить олигарху все, что он сделал. Разморозить его активы. Снять с него угрозу расплаты с украинскими налогоплательщиками. И позволит избранному президенту объяснить народу, почему они простили олигарха.
"Так надо было", все ради страны и подобные разговоры.
Под угрозой пистолета у виска люди склонны соглашаться с аргументами человека, который пистолет держит. Более того, может даже возникнуть Стокгольмский синдром, когда человек даже войдет в положения того, кто угрожает ему оружием. Поймет ему. Простит. Будет оправдывать. Стокгольмский синдром.
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Но важно помнить, если такую сделку примет украинское общество, если вдруг оно ее примет, то ее никогда не примут и не поймут наши западные партнеры. Наши друзья, поддерживающие нас последние пять лет. И их поддержка после такого может прекратиться.
И теперь ключевой вопрос – видим ли мы сценарий сделки или сценарий быстрой катастрофы?
Когда будет принято решение, а дальше хоть трава не расти. И мы не знаем, какой сценарий нас ждет. Выбор между затягиванием и блицкригом. Между ужасным сценарием и катастрофой. И мы не знаем, какой сценарий перед нами. И это самое пугающее.
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И да, многие люди, называющие себя командой избранного президента, утверждают, что Владимир Зеленский должен не мешать правосудию. И не влиять на процесс.
Красивая позиция. Красивая демагогия. Потому что в идеальной системе и при реформированных судах так и было бы.
Но не в Украине. Не сейчас.
И люди, которые говорят, что президент не должен вмешиваться, понимают, что означает такое "невмешательство". Они прекрасно знают, что, если не будет политической воли, остановить Коломойского, он получит любое угодное ему решение суда в Украине. Он сможет доказать там, что солнце встает на Западе, а Кеннеди убила Гонтарева.
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И прямой задачей президента, конечно, является способствовать полному реформированию судебной системы.
Но пока этого не случилось, пока суды у нас такие как есть, президент, избранный президент, обязан сделать все, чтобы защитить национальные интересы Украины.
И, если он не будет этого делать, это будет означать одно - Предательство. Не мифическая "зрада", а именно предательство национальных интересов и игру на стороне олигарха против народа Украины.
Источник - блог автора