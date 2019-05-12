Репчатый лук-терорист: рост цены на овощи толкает инфляцию вверх

За минулі декілька тижнів ціни на цибулю зросли в два рази та побили рекорд. Але не потрібно драматизувати ситуацію з цінами на цибулю: загалом інфляція в цьому році сповільнилася, порівняно з попереднім, а українці стали більш заможними.

Зараз ціни на цибулю сягають 30-34 грн за кілограм. Ще тиждень тому вона коштувала 20-24 грн за кілограм. Чому? Це чудова ілюстрація того, як українська економіка залежить від світової.

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В Європі врожай був поганим через сильні засухи минулого літа. Запаси цибулі почали закінчуватись, тому українські постачальники і виробники в Середній Азії почали продавати більше в Європу. В Україні цибулі стало менше, відповідно і ціни на неї зросли. Погана погода в Європі вплинула і на врожай інших овочей: ціни за рік на них зросли на 38%.

Але не все так погано. В цілому, ціни за цей рік виросли не набагато – лише на 9% і українці можуть почувати себе впевненіше, ніж у 2018 році, коли все подорожчало в середньому на 13%.

Цьому є декілька причин. По-перше, політика Національного Банку була жорсткою, стримуючи зростання цін. По-друге, бюджетний дефіцит був стриманим: держава не витрачала забагато грошей та не провокувала інфляцію. По-третє: курс гривні був стабільним, завдяки чому ціни на імпортні товари росли повільніше.

З іншого боку, дуже швидко зростали заробітні плати, і саме це стимулювало зростання цін: коли у людей є більше грошей, вони витрачають ці кошти стимулюючи інфляцію.

Якщо дивитись на окремі продукти зі споживчого кошику, тут ще більше добрих новин: деякі продукти навіть подешевшали. Наприклад, ціна на яйця знизилась на 18%. Кількість курей зросла на 4%. Більше курей означає більше яєць: тому і їх кількість зросла на 7%.

Добрі новини є і для любителів алкогольних виробів: ціни на них зросли лише на 10%. У курців, однак, виникає ще одна причина переглянути свої шкідливі звички – завдяки підвищенню акцизу на цигарки у січні цього року, тютюнові вироби подорожчали аж на 24%.

Ті, хто подорожує, платять поки що не набагато більше, ніж минулого року: зростання цін на проїзд на транспорті становило 7%. Але більше пощастило власникам власних автомобілей, ніж тим, хто буде користуватися залізничним чи автодорожнім транспортом: ціни на пальне впали на 4%, а тарифи на залізничний та автодорожній транспорт виросли на 28,6% та 27% відповідно.

Разом з тим, власникам автомобілей не варто розслаблятися. Через обмеження на експорт палива в Україну, які ввела Росія, та які вступлять в силу з червня, ціна на паливо може зрости. Ріст цін на залізничні пасажирські перевезення пов'язаний зі зміною тарифів в квітні 2018 року, які були змінені вперше з 2012 року, тому зростання і було суттєвим.

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Більше того, Нацбанк прогнозує, що інфляція буде сповільнюватися ще сильніше: до 6% до кінця цього року та до 5% до кінця наступного. Хоча в цілому прогноз у НБУ оптимістичний, є ризики, через які ціни можуть зростати швидше очікувань.

Внутрішні ризики включають парламентські вибори, які можуть стимулювати політиків необґрунтовано роздувати бюджетні витрати; затримка прийняття бюджету на 2020 рік, що збільшить невизначеність для програми з МВФ.

Зовнішніми ризиками можуть бути вповільнення світової економіки, яке вдарить і по Україні, падіння цін на сировину, проблеми з транзитом газу та геополітичні ризик, включаючи агресію Росії.

Не можна забувати і те, що українці стали більш заможними з минулого року: середня зарплата за лютий 2019 року становила 9429 грн, що на 20% більше, ніж у лютому 2018 року.

Тому, хоча ціни на цибулю зросли суттєво, панікувати не варто. В цілому, українці не будуть витрачати набагато більше, а, враховуючи суттєве зростання заробітних плат, вони можуть дозволити собі навіть більше цибулі.