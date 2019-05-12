Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.05.2019, 07:19

Репчатый лук-терорист: рост цены на овощи толкает инфляцию вверх

Дарья Михайлишина

экономист Центра экономической стратегии

Цены на лук побили рекорд за прошедшие несколько недель, но инфляция замедлилась, а украинцы стали богаче (укр.)

За минулі декілька тижнів ціни на цибулю зросли в два рази та побили рекорд. Але не потрібно драматизувати ситуацію з цінами на цибулю: загалом інфляція в цьому році сповільнилася, порівняно з попереднім, а українці стали більш заможними.

Зараз ціни на цибулю сягають 30-34 грн за кілограм. Ще тиждень тому вона коштувала 20-24 грн за кілограм. Чому? Це чудова ілюстрація того, як українська економіка залежить від світової.

Реклама

В Європі врожай був поганим через сильні засухи минулого літа. Запаси цибулі почали закінчуватись, тому українські постачальники і виробники в Середній Азії почали продавати більше в Європу. В Україні цибулі стало менше, відповідно і ціни на неї зросли. Погана погода в Європі вплинула і на врожай інших овочей: ціни за рік на них зросли на 38%.

Але не все так погано. В цілому, ціни за цей рік виросли не набагато – лише на 9% і українці можуть почувати себе впевненіше, ніж у 2018 році, коли все подорожчало в середньому на 13%.

Цьому є декілька причин. По-перше, політика Національного Банку була жорсткою, стримуючи зростання цін. По-друге, бюджетний дефіцит був стриманим: держава не витрачала забагато грошей та не провокувала інфляцію. По-третє: курс гривні був стабільним,  завдяки чому ціни на імпортні товари росли повільніше.

З іншого боку, дуже швидко зростали заробітні плати, і саме це стимулювало зростання цін: коли у людей є більше грошей, вони витрачають ці кошти стимулюючи інфляцію.

Читайте также

НБУ назвал причины ускорения инфляции 10.05.2019Экономика Украины остается одной из самых "несчастных": Bloomberg 19.04.2019Бизнес готов повышать зарплаты. Опрос НБУ 17.04.2019

Якщо дивитись на окремі продукти зі споживчого кошику, тут ще більше добрих новин: деякі продукти навіть подешевшали. Наприклад, ціна на яйця знизилась на 18%. Кількість курей зросла на 4%. Більше курей означає більше яєць: тому і їх кількість зросла на 7%.

Добрі новини є і для любителів алкогольних виробів: ціни на них зросли лише на 10%. У курців, однак, виникає ще одна причина переглянути свої шкідливі звички – завдяки підвищенню акцизу на цигарки у січні цього року, тютюнові вироби подорожчали аж на 24%.

Ті, хто подорожує, платять поки що не набагато більше, ніж минулого року: зростання цін на проїзд на транспорті становило 7%. Але більше пощастило власникам власних автомобілей, ніж тим, хто буде користуватися залізничним чи автодорожнім транспортом: ціни на пальне впали на 4%, а тарифи на залізничний та автодорожній транспорт виросли на 28,6% та 27% відповідно.

Разом з тим, власникам автомобілей не варто розслаблятися. Через обмеження на експорт палива в Україну, які ввела Росія, та які вступлять в силу з червня, ціна на паливо може зрости. Ріст цін на залізничні пасажирські перевезення пов'язаний зі зміною тарифів в квітні 2018 року, які були змінені вперше з 2012 року, тому зростання і було суттєвим.

Реклама

Більше того, Нацбанк прогнозує, що інфляція буде сповільнюватися ще сильніше: до 6% до кінця цього року та до 5% до кінця наступного. Хоча в цілому прогноз у НБУ оптимістичний, є ризики, через які ціни можуть зростати швидше очікувань.

Внутрішні ризики включають парламентські вибори, які можуть стимулювати політиків необґрунтовано роздувати бюджетні витрати; затримка прийняття бюджету на 2020 рік, що збільшить невизначеність для програми з МВФ.

Зовнішніми ризиками можуть бути вповільнення світової економіки, яке вдарить і по Україні, падіння цін на сировину, проблеми з транзитом газу та геополітичні ризик, включаючи агресію Росії.

Не можна забувати і те, що українці стали більш заможними з минулого року: середня зарплата за лютий 2019 року становила 9429 грн, що на 20% більше, ніж у лютому 2018 року.

Тому, хоча ціни на цибулю зросли суттєво, панікувати не варто. В цілому, українці не будуть витрачати набагато більше, а, враховуючи суттєве зростання заробітних плат, вони можуть дозволити собі навіть більше цибулі.

Читайте также

Что будет с курсом гривни, инфляцией и ВВП. Прогноз S&P 15.04.2019Что ждет Украину до 2021 года: курс, инфляция, ВВП. Прогноз МВФ 12.04.2019
Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: инфляция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 