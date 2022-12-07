НБУ приостановил лицензии Альфа Страхование и Альфа Лизинг из-за плохой репутации

Национальный банк Украины приостановил действие лицензий на предоставление финансовых услуг компаниям "Альфа Страхование" и "Альфа Лизинг". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Меры влияния были применены в связи с нарушением резолюции Совета НБУ о требованиях к бизнес-репутации поставщиков финансовых услуг, говорится в сообщении.

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В частности, в число акционеров Альфа Страхования, согласованных НБУ в сентябре прошлого года, входят лица, внесенные в санкционный список СНБО: Петр Авен, Герман Хан, Михаил Фридман.

Для возобновления действия лицензий компаниям необходимо устранить все нарушения до 5 декабря 2023 года.

Помимо двух упомянутых компаний НБУ приостановил действие лицензии страховой компании "Мотор-Гарант", бенефициаром которой является арестованный за госизмену президент Мотор Сич Вячеслав Богуслаев, и аннулировал лицензию финкомпании "Промагролизинг-Украина".

28 октября НБУ ввел ограничения против крупнейшего акционера Альфа-Банка.

1 декабря Альфа-банк сменил название. Теперь он Сенс Банк.

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Роман Бриль

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