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НБУ приостановил лицензии Альфа Страхование и Альфа Лизинг из-за плохой репутации

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 12:05
НБУ приостановил лицензии Альфа Страхование и Альфа Лизинг из-за плохой репутации - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины приостановил действие лицензий на предоставление финансовых услуг компаниям "Альфа Страхование" и "Альфа Лизинг". Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Меры влияния были применены в связи с нарушением резолюции Совета НБУ о требованиях к бизнес-репутации поставщиков финансовых услуг, говорится в сообщении. 

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В частности, в число акционеров Альфа Страхования, согласованных НБУ в сентябре прошлого года, входят лица, внесенные в санкционный список СНБО: Петр Авен, Герман Хан, Михаил Фридман. 

Для возобновления действия лицензий компаниям необходимо устранить все нарушения до 5 декабря 2023 года. 

Помимо двух упомянутых компаний НБУ приостановил действие лицензии страховой компании "Мотор-Гарант", бенефициаром которой является арестованный за госизмену президент Мотор Сич Вячеслав Богуслаев, и аннулировал лицензию финкомпании "Промагролизинг-Украина". 

Читайте также: СНБО ввел санкции против российских олигархов — что им грозит?

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Роман Бриль
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