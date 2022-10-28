UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ ввел ограничения против крупнейшего акционера Альфа-Банка

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 11:53
НБУ ввел ограничения против крупнейшего акционера Альфа-Банка - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины запретил приобретение Андреем Косоговым существенного участия в Альфа-Банке из-за наложенных на него 19 октября санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

Попадание в санкционный список означает несоответствие деловой репутации Косогова требованиям законодательства Украины, отмечают в Нацбанке. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В апреле НБУ признал Косогова собственником 40,9% Альфа-Банка. Тогда к нему перешли доли в банке попавших под санкции акционеров Германа Хана (20,9%) и Алексея Кузьмичева (16,3%).  

В Нацбанке указывают, что Косогов получил существенное участие без согласования НБУ, с нарушением требований банковского законодательства и нормативно правовых актов Национального банка. 

Читайте также
Фридман обречен. Как государство может отобрать Альфа-Банк у российского олигарха

Андрей Косогов —  бизнесмен из РФ, один из основателей, основных акционеров и член наблюдательного совета Альфа-Групп. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк санкции против россии снбо альфа-банк Андрей Косогов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 