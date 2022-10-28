НБУ ввел ограничения против крупнейшего акционера Альфа-Банка
Национальный банк Украины запретил приобретение Андреем Косоговым существенного участия в Альфа-Банке из-за наложенных на него 19 октября санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Попадание в санкционный список означает несоответствие деловой репутации Косогова требованиям законодательства Украины, отмечают в Нацбанке.
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В апреле НБУ признал Косогова собственником 40,9% Альфа-Банка. Тогда к нему перешли доли в банке попавших под санкции акционеров Германа Хана (20,9%) и Алексея Кузьмичева (16,3%).
В Нацбанке указывают, что Косогов получил существенное участие без согласования НБУ, с нарушением требований банковского законодательства и нормативно правовых актов Национального банка.
Андрей Косогов — бизнесмен из РФ, один из основателей, основных акционеров и член наблюдательного совета Альфа-Групп.
- 14 октября Фридман заявил о готовности отдать Альфа-Банк государству.
- 21 октября Фридман попросил Княжество Монако разрешить перечислить Альфа-Банку $1 млрд.
- 26 октября Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать системный банк за 1 гривню.
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