НБУ ввел ограничения против крупнейшего акционера Альфа-Банка

Национальный банк Украины запретил приобретение Андреем Косоговым существенного участия в Альфа-Банке из-за наложенных на него 19 октября санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Попадание в санкционный список означает несоответствие деловой репутации Косогова требованиям законодательства Украины, отмечают в Нацбанке.

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В апреле НБУ признал Косогова собственником 40,9% Альфа-Банка. Тогда к нему перешли доли в банке попавших под санкции акционеров Германа Хана (20,9%) и Алексея Кузьмичева (16,3%).

В Нацбанке указывают, что Косогов получил существенное участие без согласования НБУ, с нарушением требований банковского законодательства и нормативно правовых актов Национального банка.

Андрей Косогов — бизнесмен из РФ, один из основателей, основных акционеров и член наблюдательного совета Альфа-Групп.

14 октября Фридман заявил о готовности отдать Альфа-Банк государству.

21 октября Фридман попросил Княжество Монако разрешить перечислить Альфа-Банку $1 млрд.

26 октября Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать системный банк за 1 гривню.

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Роман Бриль

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