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Фридман просит Княжество Монако разрешить перечислить Альфа-Банку $1 млрд

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 09:58
Фридман просит Княжество Монако разрешить перечислить Альфа-Банку $1 млрд - Фото
Альфа-Банк Казахстан (Фото - пресс-служба банка)

Совладелец Альфа-Банка Михаил Фридман направил письмо регуляторным органам Княжества Монако с просьбой санкционировать частичное размораживание средств на его счетах в Монако, чтобы перечислить банку $1 млрд, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщил председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек, он проводит встречи в Брюсселе, где обсуждается выработка механизма размораживания, докапитализации и системы контроля целевого использования средств.

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"Верю, что банку удастся реализовать проект докапитализации, и это будет важным механизмом и прецедентом добровольного финансирования восстановления Украины", – заявил Шпек.

Четыре крупнейших акционера Альфа-Банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину. Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля из-за тесных связей с администрацией Владимира Путина, хотя они с этим и не согласны. На Хана и Кузьмичева санкции были наложены 15 марта. После этого они передали свои акции в управление независимого доверенного лица – Симеона Дянкова.

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Наталія Софієнко
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