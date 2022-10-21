Фридман просит Княжество Монако разрешить перечислить Альфа-Банку $1 млрд

Совладелец Альфа-Банка Михаил Фридман направил письмо регуляторным органам Княжества Монако с просьбой санкционировать частичное размораживание средств на его счетах в Монако, чтобы перечислить банку $1 млрд, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщил председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек, он проводит встречи в Брюсселе, где обсуждается выработка механизма размораживания, докапитализации и системы контроля целевого использования средств.

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"Верю, что банку удастся реализовать проект докапитализации, и это будет важным механизмом и прецедентом добровольного финансирования восстановления Украины", – заявил Шпек.

6 октября Верховная Рада приняла закон об особенностях вывода с рынка системно важных банков (одним из которых Альфа-Банк) в условиях военного положения.

14 октября Фридман заявил о готовности отдать Альфа-Банк государству.

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Наталія Софієнко

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