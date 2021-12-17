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НБУ прогнозирует сокращение страховых компаний в 2022 году из-за новых требований

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 13:03
НБУ прогнозирует сокращение страховых компаний в 2022 году из-за новых требований - Фото

В 2022 году количество страховых компаний продолжит сокращаться. Тенденция преимущественно сохранится из-за новых требований к их деятельности, сообщила директор департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Национального банка Ольга Максимчук.

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Отмечается, что в 2021 году страховой рынок сократился на 26%. По состоянию на 15 декабря зарегистрировано 156 страховщиков.

По ее словам, за 9 месяцев 2021 года активы страховщиков выросли на 1%, до 65,6 млрд грн, при этом доля приемлемых активов постоянно увеличивается и по состоянию на конец указанного отчетного периода составляет 80% общего объема.

При этом она отметила, что количество игроков рынка небанковских финансовых услуг сократилось с 2065 (на начало января 2021 года) до 1910 (начало декабря). В частности, рынок покидали компании, которые не вели активную деятельность и добровольно отказывались от лицензий. В то же время, значительная часть компаний была выведена с рынка регулятором за нарушение требований законодательства.

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  • 19 ноября депутаты приняли новую редакцию закона "О страховании". Согласно пояснительной записке к документу, основные изменения касаются лицензирования страховых компаний и расширения полномочий Нацбанка по регулированию их деятельности.

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Анна Лыса-Кузмич
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НБУ страховые компании
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