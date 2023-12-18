НБУ забрал лицензии у страховых компаний Фридмана и Богуслаева из-за репутации владельцев
Национальный банк Украины с 15 декабря аннулировал лицензии на предоставление финансовых услуг сразу трем компаниям россиянина Михаила Фридмана и одной компании Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Речь идет о страховых компаниях Альфа Страхование (Фридман) и Мотор-Гарант (Богуслаев), а также лизингодателях Альфа-Лизинг Украина и Паритет Финанс (обе – Фридман).
Меры воздействия были применены в связи с несоответствием деловой репутации владельцев существенного участия небанковских учреждений требованиям законодательства.
Согласно последней представленной отчетности Альфа Страхование, по состоянию на 30 сентября 2023 года объем страховых премий компании составил 3,99 млн грн, стоимость активов – 644,13 млн грн, страховые резервы – 21,10 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям достигла 0,13%.
В Мотор-Гарант по состоянию на 30 сентября 2023 года объем страховых премий компании составлял "минус" 233 000 грн, стоимость активов – 323,87 млн грн, страховые резервы – 20,87 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям достигла 0,001%.
- Михаил Фридман с 2022 года находится под санкциями, летом 2023 года он вместе с бизнес-партнерами из-за этого потерял банк в Украине, а его основные активы находятся под арестом.
- Богуслаев также находится под санкциями, его будут судить за коллаборационизм и пособничество государству-агрессору.