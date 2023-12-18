НБУ забрал лицензии у страховых компаний Фридмана и Богуслаева из-за репутации владельцев

Альфа Страхование и Мотор-Гарант лишились всех лицензий на предоставление финансовых услуг

Головной офис СК Альфа Страхование (Фото: Википедия)

Национальный банк Украины с 15 декабря аннулировал лицензии на предоставление финансовых услуг сразу трем компаниям россиянина Михаила Фридмана и одной компании Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Речь идет о страховых компаниях Альфа Страхование (Фридман) и Мотор-Гарант (Богуслаев), а также лизингодателях Альфа-Лизинг Украина и Паритет Финанс (обе – Фридман).

Меры воздействия были применены в связи с несоответствием деловой репутации владельцев существенного участия небанковских учреждений требованиям законодательства.

Согласно последней представленной отчетности Альфа Страхование, по состоянию на 30 сентября 2023 года объем страховых премий компании составил 3,99 млн грн, стоимость активов – 644,13 млн грн, страховые резервы – 21,10 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям достигла 0,13%.

В Мотор-Гарант по состоянию на 30 сентября 2023 года объем страховых премий компании составлял "минус" 233 000 грн, стоимость активов – 323,87 млн грн, страховые резервы – 20,87 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям достигла 0,001%.