НБУ забрав ліцензії у страхових компаній Фрідмана і Богуслаєва через репутацію власників

Альфа Страхування та Мотор-Гарант втратили усі ліцензії на надання фінансових послуг

Головний офіс СК Альфа Страхування (Фото: Вікіпедія)

Національний банк України з 15 грудня анулював ліцензії на надання фінансових послуг одразу трьом компаніям росіянина Михайла Фрідмана та однієї компанії В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомляється на сайті НБУ.

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Йдеться про страхові компанії Альфа Страхування (Фрідман) і Мотор-Гарант (Богуслаєв), а також лізингодавців Альфа-Лізинг Україна і Паритет Фінанс (обидві – Фрідман).

Заходи впливу було застосовано у зв'язку з невідповідністю ділової репутації власників істотної участі небанківських установ вимогам законодавства.

Згідно з останньою поданою звітністю Альфа Страхування, станом на 30 вересня 2023 року обсяг страхових премій компанії становив 3,99 млн грн, вартість активів – 644,13 млн грн грн, страхові резерви – 21,10 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями досягала 0,13%.

У Мотор-Гарант станом на 30 вересня 2023 року обсяг страхових премій компанії становив "мінус" 233 000 грн, вартість активів – 323,87 млн грн, страхові резерви – 20,87 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями досягала 0,001%.