НБУ забрав ліцензії у страхових компаній Фрідмана і Богуслаєва через репутацію власників
Національний банк України з 15 грудня анулював ліцензії на надання фінансових послуг одразу трьом компаніям росіянина Михайла Фрідмана та однієї компанії В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомляється на сайті НБУ.
Йдеться про страхові компанії Альфа Страхування (Фрідман) і Мотор-Гарант (Богуслаєв), а також лізингодавців Альфа-Лізинг Україна і Паритет Фінанс (обидві – Фрідман).
Заходи впливу було застосовано у зв'язку з невідповідністю ділової репутації власників істотної участі небанківських установ вимогам законодавства.
Згідно з останньою поданою звітністю Альфа Страхування, станом на 30 вересня 2023 року обсяг страхових премій компанії становив 3,99 млн грн, вартість активів – 644,13 млн грн грн, страхові резерви – 21,10 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями досягала 0,13%.
У Мотор-Гарант станом на 30 вересня 2023 року обсяг страхових премій компанії становив "мінус" 233 000 грн, вартість активів – 323,87 млн грн, страхові резерви – 20,87 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями досягала 0,001%.
- Михайло Фрідман з 2022 року перебуває під санкціями, влітку 2023 року він разом із бізнес-партнерами через це втратив банк в Україні, а його основні активи перебувають під арештом.
- Богуслаєв також перебуває під санкціями, його судитимуть за колабораціонізм та пособництво державі-агресору.