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НБУ забрал лицензии у связанной с Жеваго страховой компании

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 14:59
НБУ забрал лицензии у связанной с Жеваго страховой компании - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Национальный банк аннулировал АСК "Омега" лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) из-за непрозрачной структуры собственности. Об этом регулятор сообщил в пятницу на своем сайте.

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Согласно последней отчетности Омеги, за девять месяцев 2022 года объем страховых премий компании составил 91,7 млн грн, стоимость активов – 441 млн грн, страховые резервы – 62,8 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям достигла 0,38%.

У Омеги нет акционеров с долей более 10%, что является признаком непрозрачной структуры собственности. Такой способ используют финучреждения, чтобы избежать согласования регулятора, объясняли в НБУ.

Один из бенефициаров страховщика – бизнесмен Константин Жеваго, находящийся во Франции в ожидании решения об экстрадиции в Украину.

Формально он опосредованно владеет около 1% акций, но среди крупнейших акционеров Омеги есть его компании, такие как Киевмедпрепарат, АвтоКрАЗ (сейчас – под контролем государства), Стахановский вагоностроительный завод и т.д.

По закону о финансовых услугах, несоответствие структуры собственности небанковского финансового учреждения требованиям законодательства является основанием для аннулирования лицензий.

Андрій Водяний
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НБУ Константин Жеваго страховая компания
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