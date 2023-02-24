НБУ забрал лицензии у связанной с Жеваго страховой компании
Национальный банк аннулировал АСК "Омега" лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) из-за непрозрачной структуры собственности. Об этом регулятор сообщил в пятницу на своем сайте.
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Согласно последней отчетности Омеги, за девять месяцев 2022 года объем страховых премий компании составил 91,7 млн грн, стоимость активов – 441 млн грн, страховые резервы – 62,8 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям достигла 0,38%.
У Омеги нет акционеров с долей более 10%, что является признаком непрозрачной структуры собственности. Такой способ используют финучреждения, чтобы избежать согласования регулятора, объясняли в НБУ.
Один из бенефициаров страховщика – бизнесмен Константин Жеваго, находящийся во Франции в ожидании решения об экстрадиции в Украину.
Формально он опосредованно владеет около 1% акций, но среди крупнейших акционеров Омеги есть его компании, такие как Киевмедпрепарат, АвтоКрАЗ (сейчас – под контролем государства), Стахановский вагоностроительный завод и т.д.
По закону о финансовых услугах, несоответствие структуры собственности небанковского финансового учреждения требованиям законодательства является основанием для аннулирования лицензий.
- В сентябре НБУ аннулировал лицензии СК "Украинский страховой стандарт" за саботаж проверки.
- Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацкомфинуслуг.
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