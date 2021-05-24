Более миллиона жителей ОРДЛО обращались за пенсией в Украине – данные ПФУ

По состоянию на апрель 2021 Пенсионный фонд получил 1,159 млн обращений о пенсионных выплатах от жителей временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Выплата пенсий на неподконтрольных территориях не проводится, – говорится в сообщении Минсоцполитики. – У органов государственной власти есть данные только о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории".

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В министерстве напоминают, что с декабря 2015 года выплата пенсий для жителей ОРДЛО осуществляется через Ощадбанк с помощью двух мобильных подразделений, которые предоставляют банковские услуги внутренне перемещенным лицам и жителям населенных пунктов, находящихся почти на линии разграничения сторон.

Ранее в аналитической записке Организации объединенных наций о социальной защите в Украине отмечалось, что в 2020 году около 270 000 жителей неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей лишились доступа к пенсиям, которые выплачиваются им из украинского госбюджета из-за ограничений на перемещение в связи с пандемией COVID-19.

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По данным ПФУ, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн человек – работающие пенсионеры. Средний размер пенсионной выплаты составляет 3727 грн.

Ранее в ООН призвали открыть перекрытую из-за карантина линию разграничения на Донбассе, чтобы местные жители ОРДЛО снова могли получать пенсии.

ОРДЛО - Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, термин из минских соглашений; фактически – захваченная РФ территория Донбасса.

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Сергей Шевчук

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