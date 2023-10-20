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Более миллиона украинцев получают пенсии более 10 000 грн

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 13:05
Более миллиона украинцев получают пенсии более 10 000 грн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составила 5350,33 грн (или $146). Сейчас такой уровень пенсии или выше получают чуть больше трети всех пенсионеров — 3,57 миллиона человек, сообщает Опендатабот.

В 8 областях средняя пенсия выше средней по стране, с самой высокой средней пенсией в Киеве – 7 219 грн, и самой низкой в Тернопольской области – 4041 грн.

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За третий квартал 2023 года средняя пенсия по стране выросла на 39 грн и составляет 5350,33 грн/146$. 3,57 млн пенсионеров – это чуть больше трети от общего количества – получают выплаты на этом уровне или выше. Из них почти треть (1,13 млн человек) получают пенсии более 10 000 грн. На эти категории пенсионеров приходится 59% общей суммы пенсионных выплат в стране.

29% или 3,08 млн украинцев получают пенсии от 2000 до 3 000 грн. Выплаты менее 2000 грн получают менее 1% пенсионеров в стране — 63 862 человека.

Сейчас в 8 регионах (Киев, Ровенская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Киевская области) средняя пенсия выше средней по стране. В еще одной области – Харьковской – выплаты держатся на уровне средних по стране.

Самая средняя пенсия в Киеве — 7 219 грн. Это на 35% больше средней пенсии по стране. А самая маленькая средняя пенсия снова в Тернопольской области — 4041 грн, на 14% меньше средней выплаты по Украине.

За 3 квартал текущего года еще на 7% выросла средняя пенсия в Ровенской области – до 6674 грн. Это на 25% больше среднего показателя по стране.

Количество пенсионеров продолжает уменьшаться. В течение третьего квартала 2023 года в Украине стало на 12 368 пенсионеров меньше. В общей сложности пенсионные выплаты от государства получает 10 539 968 человек.

Читайте также: Как государство может запустить пенсионную реформу уже сегодня – но сопротивляется

Наталия Софиенко
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