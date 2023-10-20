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Більш ніж мільйон українців отримують пенсії у понад 10 000 грн

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 13:05
Більш ніж мільйон українців отримують пенсії у понад 10 000 грн - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні становила 5350,33 грн (або $146). Зараз такий рівень пенсії або вищий отримують трохи більш ніж третина всіх пенсіонерів — 3,57 мільйона осіб, інформує Опендатабот.

У 8 областях середня пенсія вища за середню у країні, з найвищою середньою пенсією в Києві  – 7 219 гривень, та найнижчою на Тернопільщині – 4041 грн.

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За третій квартал 2023 року середня пенсія у країні зросла на 39 грн та наразі становить 5350,33 грн/146$. 3,57 млн пенсіонерів — це трохи більш ніж третина від загальної кількості — отримують виплати на цьому рівні або вище. З них майже третина (1,13 млн осіб) отримують пенсії понад 10 000 грн. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат у країні.

29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2000 до 3000 грн. Виплати менші за 2000 грн отримують менш як 1% пенсіонерів у країні — 63 862 людини.

Наразі у 8 регіонах (Київ, Рівненщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька та Київська області) пересічна пенсія вища за середню у країні. У ще одній області — Харківській — виплати тримаються на рівні середніх у країні.

Найбільша середня пенсія у Києві — 7 219 грн. Це на 35% більш ніж середня пенсія у країні. А найменша середня пенсія знову на Тернопільщині — 4041 грн, на 14% менш ніж середня виплата в Україні.

За 3 квартал поточного року ще на 7% зросла середня пенсія у Рівненській області — до 6674 грн. Це на 25% більш ніж середній показник у країні.

Кількість пенсіонерів продовжує зменшуватись. Протягом третього кварталу 2023 року в Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб.

Читайте також: Як держава може запустити пенсійну реформу вже сьогодні – але чинить опір

Наталія Софієнко
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