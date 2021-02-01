Более миллиона украинцев получают уход на дому – Минсоцполитики

Более миллиона человек получают социальные услуги по уходу на дому. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на заседании Верховной Рады.

Министр добавила, если уход за человеком предоставляют родственники, то такой вид социальной работы оплачивается, а время ухода засчитывается в страховой стаж родственника.

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При этом, Лазебная заявила, что почти 100 000 граждан, получают уход в стационарных учреждениях, паллиативный уход более 60 000 граждан, социальную адаптацию проходят около 300 000 человек, социальное сопровождение семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, получают около 40 000 людей.

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По данным исследования НАН Украины, 80% одиноких людей или одиноких супружеских пар пожилого возраста живут за чертой бедности. У 90% пенсионеров нет возможности оплатить медицинские услуги: лекарства, лечение, госпитализацию. Каждый четвертый пенсионер переживает депрессию, тревожность, деменцию, а две трети пожилых людей с проблемами психического здоровья вовсе не получают необходимого лечения.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что около 300 000 украинских пенсионеров получают пенсию в размере более 10 000 грн. Это – всего 3% от общего количества получателей пенсионных выплат по возрасту в Украине.

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Юлия Кузнецова

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