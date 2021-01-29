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Каждый четвертый пенсионер в Украине переживает депрессию – данные Института психиатрии

29.01.2021, 14:15
Каждый четвертый пенсионер в Украине переживает депрессию – данные Института психиатрии - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Каждый четвертый пенсионер переживает депрессию, тревожность, деменцию, а две трети пожилых людей с проблемами психического здоровья вовсе не получают необходимого лечения. Об этом сообщила на Украинском пенсионном форуме директор Института психиатрии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ирина Пинчук.

Учитывая быстрый процесс старение населения, по словам Пинчук, к 2030 году ожидается удвоение количества пожилых людей с психическими расстройствами.

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По данным Института психиатрии, 11% населения в возрасте 60+ нуждается в психиатрической помощи, помощь также нужна 20% пенсионерам в возрасте 80+. Люди в возрасте 65 + составляют половину всех пациентов, получающих долгосрочное психиатрическое лечение, и примерно, одну пятую всех пациентов, впервые попавших в психиатрический стационар.

Пинчук также отметила, что самый высокий уровень самоубийств среди пожилых людей фиксируется в возрасте 85 лет.

Исследования института показывают, что пожилые люди получают пользу от поддержании социальных связей и тесных личных отношений, но страдают вследствие нарушения личных связей и одиночества. 

"Пожилых людей следует поощрять, принимать активное участие в своих общинах и в обществе в целом", – отмечает Пинчук.

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Юлия Кузнецова
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