Бывшим чиновникам в 2024 году снизят "астрономические" пенсии – глава комитета

Запланированное на 2024 год изменение в начислении пенсии предполагает их уменьшение для отдельной категории лиц – бывших чиновников, сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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"Те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой", — сказала Пидласа.



Сейчас средняя пенсия в Украине составляет около 5350 грн, но более миллиона человек получают пенсию в размере более 10 000 грн.

В 2024 году государство выделит Пенсионному фонду трансферт в размере 271,9 млрд грн, чтобы профинансировать выплату пенсий и осуществить ежегодную индексацию с 1 марта.