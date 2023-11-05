Колишнім чиновникам у 2024 році зменшать "астрономічні" пенсії – голова комітету
Запланована на 2024 рік зміна в нарахуванні пенсії передбачає їхнє зменшення для окремої категорії осіб – колишніх чиновників, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
"Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою", – сказала Підласа.
Зараз середня пенсія в Україні становить близько 5350 грн, але більше мільйона осіб отримують пенсію в розмірі понад 10 000 грн.
У 2024 році держава виділить Пенсійному фонду трансферт в розмірі 271,9 млрд грн, щоб профінансувати виплату пенсій та здійснити щорічну індексацію з 1 березня.
- У рамках пенсійної реформи, запланованої на наступний рік, при нарахуванні пенсії буде запроваджено бальну систему. Вона має вирівняти диспропорції між пенсіонерами, що давно вийшли на пенсію, й тими, хто вийшов нещодавно. Виплати тим, хто вийшов на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.
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