Деньги, а не стаж. Лазебная объяснила разницу между солидарными и накопительными пенсиями

Накопительные пенсии позволяют гражданам конвертировать трудовой стаж в реальные деньги, которые можно использовать после завершения трудовой деятельности. Об этом в эфире телеканала LIVE рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

"Те взносы, которые сегодня за каждого из нас платит работодатель (Единый социальный взнос, - Ред.) – это изначально деньги, но для них нет отдельного счета, поэтому фактически это только право засчитать работающему человеку трудовой стаж, – сказала Лазебная. – В такой системе, когда мы выйдем на пенсию, будем зависеть от того, сколько на тот момент людей трудоспособного возраста смогут перечислять взносов на содержание пенсионеров".

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Глава Минсоцполитики отметила, что после того, как Верховная Рада примет соответствующий закон (в министерстве надеются, что это произойдет осенью 2021 года), нужен полуторагодичный период подготовки.

"Ключевая цель – чтобы человек видел свой счет и управлял им, например, с телефона или компьютера. Это большая техническая составляющая. Мы уже начали эту подготовку, но по опыту других стран на это нужно полтора года", – сказала министр.

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Как также отметила Лазебная, внедрение обязательных пенсионных накоплений означает, что граждане трудоспособного возраста начинают накапливать на пенсию с первого же места работы. Средний размер накопительного взноса исходя из мирового опыта – 5-7%, продолжительность накоплений – 30 лет.

По подсчетам Минсоцполитики, внедрение обязательных для всех работающих граждан пенсионных накоплений создаст 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет за счет дополнительных инвестиций в экономику.

Как сообщили ранее в Министерстве социальной политики, Кабмин проводит консультации со Всемирным Банком относительно изменения параметров обязательных пенсионных накоплений. Вместо отчислений на накопительные счета 2% ЕСВ и 2% НДФЛ для каждого работающего украинца предлагается ввести формулу 1% отчислений от ЕСВ и 1% – напрямую из государственного бюджета.

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Сергей Шевчук

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