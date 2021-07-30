UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Минсоц: в развитых странах принято накапливать на пенсию с первого места работы

30.07.2021, 14:41
Глава Минсоц: в развитых странах принято накапливать на пенсию с первого места работы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Внедрение обязательных пенсионных накоплений означает, что граждане трудоспособного возраста начинают накапливать на пенсию с первого же места работы. Об этом в эфире телеканала LIVE сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

"Средний размер накопительного взноса исходя из мирового опыта – 5-7%, – отметила министр. – Если исходить из того, что накопления начинаются с первого места работы, этот период длится примерно 30 лет".

Читайте также: Пенсии повысили для 8 млн украинцев, хотя денег нет. Пенсионный фонд выдержит? Разбор

Она также уточнила, что в некоторых моделях нет солидарного уровня, пенсии финансируются только накопительными взносами.

"Но мы решили, что с учетом нашей демографии и не очень высоких уровнем "социальной безопасности", нам нужна и солидарная, и накопительная системы, – сказала Лазебная. – Нужно создать баланс, потому что ситуация, когда один работающий содержит одного пенсионера – очень опасна".

Читайте также: Реформу накопительных пенсий "переделают". Как украинцы будут копить на старость? Детали

По словам главы Минсоцполитики, в Дании, Нидерландах, Швейцарии, Канаде, США, Великобритании и Австралии пенсионные накопления граждан превышают ВВП.

 "То есть можно представить, о каком ресурсе идет речь, – отметила министр. – Разумеется, там есть диверсификация: часть ресурса инвестирует в государственные ценные бумаги, часть – в иностранные активы, часть – в банковские металлы и т.п.

Также Лазебная уточнила, что последней страной из постсоветского пространства, которые ввели обязательные накопления, была Армения, которая начали с накопительных взносов в размере 1% от зарплаты.

Читайте также: Экономист Всемирного банка: Что не так с пенсиями в Украине. И как сделать лучше? Интервью

  • Ранее Лазебная сообщила, что подготовка к полноценному запуску обязательных для всех граждан пенсионных накоплений займет полтора года с момента принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта.
  • По подсчетам Минсоцполитики, внедрение обязательных для всех работающих граждан пенсионных накоплений создаст 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет за счет дополнительных инвестиций в экономику. 
  • Как сообщили ранее в Министерстве социальной политики, Кабмин проводит консультации со Всемирным Банком относительно изменения параметров обязательных пенсионных накоплений. Вместо отчислений на накопительные счета 2% ЕСВ и 2% НДФЛ для каждого работающего украинца предлагается ввести формулу 1% отчислений от ЕСВ и 1% – напрямую из государственного бюджета.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сергей Шевчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
накопительные пенсии Марина Лазебная
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 