Глава Минсоц: в развитых странах принято накапливать на пенсию с первого места работы

Внедрение обязательных пенсионных накоплений означает, что граждане трудоспособного возраста начинают накапливать на пенсию с первого же места работы. Об этом в эфире телеканала LIVE сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

"Средний размер накопительного взноса исходя из мирового опыта – 5-7%, – отметила министр. – Если исходить из того, что накопления начинаются с первого места работы, этот период длится примерно 30 лет".

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Она также уточнила, что в некоторых моделях нет солидарного уровня, пенсии финансируются только накопительными взносами.

"Но мы решили, что с учетом нашей демографии и не очень высоких уровнем "социальной безопасности", нам нужна и солидарная, и накопительная системы, – сказала Лазебная. – Нужно создать баланс, потому что ситуация, когда один работающий содержит одного пенсионера – очень опасна".

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По словам главы Минсоцполитики, в Дании, Нидерландах, Швейцарии, Канаде, США, Великобритании и Австралии пенсионные накопления граждан превышают ВВП.

"То есть можно представить, о каком ресурсе идет речь, – отметила министр. – Разумеется, там есть диверсификация: часть ресурса инвестирует в государственные ценные бумаги, часть – в иностранные активы, часть – в банковские металлы и т.п.

Также Лазебная уточнила, что последней страной из постсоветского пространства, которые ввели обязательные накопления, была Армения, которая начали с накопительных взносов в размере 1% от зарплаты.

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Ранее Лазебная сообщила, что подготовка к полноценному запуску обязательных для всех граждан пенсионных накоплений займет полтора года с момента принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта.

По подсчетам Минсоцполитики, внедрение обязательных для всех работающих граждан пенсионных накоплений создаст 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет за счет дополнительных инвестиций в экономику.

Как сообщили ранее в Министерстве социальной политики, Кабмин проводит консультации со Всемирным Банком относительно изменения параметров обязательных пенсионных накоплений. Вместо отчислений на накопительные счета 2% ЕСВ и 2% НДФЛ для каждого работающего украинца предлагается ввести формулу 1% отчислений от ЕСВ и 1% – напрямую из государственного бюджета.

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Сергей Шевчук

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