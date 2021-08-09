Дотации из госбюджета в Пенсионный фонд сократились. Инфографика

В январе-июле 2021 года доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 на 9,6% до 288 млрд грн, сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно данным Фонда, собственные доходы за семь месяцев 2021 достигли 187,7 млрд грн ("плюс" 31,7 млрд грн или 20,3%). Дотаций из госбюджета ПФУ получил меньше чем в прошлом году: 100,3 млрд грн против 106,8 млрд грн.

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Второй квартал 2021 принес Фонду собственных доходов больше, чем первые три месяца года: 84,9 млрд грн против 74,9 млрд грн. В 2020 в плане доходов более удачным был первый квартал: 66,6 млрд в январе-марте и 65,9 млрд грн в апреле-июне.

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В июле ПФУ направил на финансирование пенсий 42,4 млрд грн. В июне и мае ПФУ выплатил по 42,6 млрд грн, в апереле – 43 млрд грн, в марте – 42,8 млрд грн, в феврале и январе – по 40,2 млрд грн. Всего за первые семь месяцев 2021 года ПФУ выплатил пенсионерам 299,2 млрд грн. В январе-июле 2020 было 271,1 млрд грн (на 10,4% меньше, чем в 2021).

По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно статистике ПФУ, 4,195 млн или 38,3% украинских пенсионеров (всего – 10,968 млн человек) получают 2478,2 грн в месяц. Пенсия 2,131 млн человек или 19,4% составляет 3441,3 грн. 15,6% или 1,716 млн человек получают 1841 грн.

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Сергей Шевчук

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