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Плюс 200 миллионов. Пенсионный фонд увеличил расходы на выплату пенсий в апреле

29.04.2021, 18:14
Плюс 200 миллионов. Пенсионный фонд увеличил расходы на выплату пенсий в апреле - Фото
пенсии Depositphotos

Пенсионный фонд направил на выплату пенсий в апреле 2021 года 43 млрд грн, что на 200 млн грн больше, чем аналогичная сумма за март. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

В феврале и январе на выплату пенсий было направлено по 40,2 млрд грн. Всего за первые четыре месяца 2021 года ПФУ выплатил пенсионерам 171,6 млрд грн. В январе-апреле 2020 было 154,4 млрд грн (на 11,1% меньше, чем в 2021).

В апреле правительство и ПФУ начали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Пересмотр ориентировочно коснется 400-600 тысяч человек

Читайте также: Не только индексация: в 2021-м будет еще три повышения пенсий – детали. А деньги есть?

  • В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.

  • 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.

  • Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан.

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Сергей Шевчук
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