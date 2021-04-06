Началась индексация выплат для работающих пенсионеров. Шмыгаль раскрыл детали

В апреле Пенсионный фонд начал индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С апреля начали индексацию выплат для работающих пенсионеров. Она ориентировочно коснется 400-600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия", – отметил премьер.

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Шмыгаль напомнил, что с 1 июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки лицам с инвалидностью вследствие войны, надбавки участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пенсии за особые заслуги.

Тогда же, по его словам, до 2600 грн повысят и минимальную пенсию для лиц в возрасте 65 лет с полным страховым стажем.

С октября для пенсионеров в возрасте 75-80 лет введут ежемесячные доплаты в размере 400 грн.

В декабре состоится очередное повышение минимальной пенсии и рост надбавок ряду категорий граждан.

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Премьер отметил, что Кабмин разрабатывает модель запуска накопительной пенсионной системы. Согласно модели, на пенсионный счет гражданина будет поступать 2% от всех налогов, уплаченных лицом. Это же касается 2% от ЕСВ, который платит работодатель.

Также украинцы смогут самостоятельно выбирать пенсионный фонд, который будет инвестировать их деньги. Фонды смогут инвестировать только в надежные и не рискованные финансовые инструменты.

"Украинцы, которые выходят на пенсию, смогут выбирать: забрать все накопленные средства сразу, получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат по наследству", – заявил Шмыгаль.

При этом накопительная пенсионная система не отменяет солидарную, а будет дополнительными выплатами. Ее внедрение займет не один год, добавил премьер.

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Александр Мясищев

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