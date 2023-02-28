Индексация пенсий с 1 марта коснется 10,5 млн пенсионеров: список

С 1 марта 2023 года в Украине состоится индексация пенсий на 19,7% для около 10,5 млн пенсионеров. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

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Повышение пенсий предусмотрено постановлением правительства №168 от 24 февраля.

Индексация будет касаться:

→ 5,2 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена по закону №1058 до 2020 года; для них повышение пенсии будет осуществляться в связи с индексацией на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия.

→ 4,2 млн человек, у которых вырастут пенсии в связи с увеличением на 19,7% фиксированного размера минимальных пенсионных выплат.

Впервые будет проиндексирован гарантированный государством минимальный размер пенсии. Для таких пенсий рост будет составлять от 420 до 520 грн (по сравнению с размерами пенсий, установленными на 1 марта 2022).

→ 0,5 млн пенсионеров силовых ведомств, для которых весь размер пенсии будет индексирован на 19,7%.

→ 0,095 млн человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания в результате Чернобыльской катастрофы.

Также сохраняются ежемесячные компенсационные выплаты (назначенные по инициативе президента) для пенсионеров старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров меньше 10 340 грн:

· 570 грн – людям старше 80 лет;

· 456 грн – людям в возрасте 75-80 лет;

· 300 грн – людям в возрасте от 70-75 лет.

Кроме того, с 1 марта проиндексируют на 19,7% ежемесячные страховые выплаты для 166 500 пострадавших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Следующие раунды индексации запланированы на 1 апреля (автоматический перерасчет для 0,6 млн работающих пенсионеров с учетом увеличенного страхового стажа) и 1 июля (повышение на 19,7% для 22 700 ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления).

Для проведения индексации в законе о государственном бюджете на 2023 год предусмотрен трансферт в Пенсионный фонд.

Максимальный размер индексации ограничен суммой 1500 грн.

Около 2,7 млн вышедших на пенсию украинцев продолжают работать. Всего в стране 10,7 млн пенсионеров.

Средняя пенсия в Украине выросла до 4623 грн, но более 60% пенсионеров получают меньше.

Андрій Водяний

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