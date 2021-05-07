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Кабмин за четыре месяца профинансировал почти половину социальных расходов

07.05.2021, 17:00
Кабмин за четыре месяца профинансировал почти половину социальных расходов - Фото
Коллаж: Евгений Адаменков/LIGA.net

По состоянию на 7 мая Минсоцполитики профинансировало социальные расходы на 134,2 млрд грн или 43% от плановой суммы на 2021 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Львиная доля расходов пришлась на пенсионные выплаты – 78,1 млрд грн (в эту сумму входят 13,5 млрд грн майских выплат). Соцвыплаты составили 24,4 млрд грн, субсидии – 25,9 млрд грн. Единоразовая помощь ветеранам – 1,4 млрд,  выплаты пострадавшим в Чернобыльской катастрофе – 1,3 млрд грн, адресная помощь переселенцам – 1 млрд грн.

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Общая сумма социальных расходов из госбюджета (еще часть выплат произойдет из Пенсионного фонда) на 2021 год – 311,8 млрд грн.

  • В январе-апреле ПФУ увеличил задолженность перед Госказначейством на 9,904 млрд грн. Фонд привлекает займы Госказначейства при кассовых разрывах, когда средств, поступивших от Единого социального взноса недостаточно для своевременной выплаты пенсий.
  • В апреле правительство и ПФУ начали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Пересмотр ориентировочно коснется 400-600 тысяч человек. В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.
  • Ранее ПФУ сообщал, что ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.

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Сергей Шевчук
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