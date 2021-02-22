Как работают электронные трудовые книжки и почему это важно для пенсий. Инфографика ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разъяснил, как работодателям и наемным работникам пользоваться электронными трудовыми книжками, закон о которых Верховная Рада приняла в начале февраля.

Для того, чтобы сотруднику воспользоваться услугами электронного сервиса необходимо иметь электронную подпись, чтобы авторизоваться на портале электронных услуг от ПФУ - сайт портала portal.pfu.gov.ua

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Далее в инструкции от ведомства указано, в личном кабинете пользователя необходимо выбрать пункт меню "Электронная трудовая книжка".

После перехода в личный кабинет, сотрудник видит существующие в электронной книжке записи, после чего он может добавить скан-копии документов, уведомляющие о стаже работы.

Для работодателя инструкция выглядит похожим образом, однако вместо электронной подписи, работодатель также может воспользоваться электронной печатью.

После перехода в личный кабинет, необходимо: выбрать пункт "Предоставление скан-копий трудовой книжки сотрудника", далее указать данные о регистрационном номере учетной карточки сотрудника и его ФИО, затем прикрепить отсканированную копию трудовой книжки, а также сканированную копию о согласии сотрудника об предоставлении и обработку его персональных данных, а потом отправить все данные в ПФУ.

Внедрение электронной трудовой книжки является предпосылкой для дальнейшей реализации автоматического назначения пенсии (без дополнительного обращения) по факту наступления пенсионного возраста, уточняют в Пенсионном фонде.

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Ранее стало известно, что Верховная Рада приняла закон об электронных трудовых книжках, который позволит Пенсионному Фонду Украины автоматически назначать пенсии по возрасту.

Пенсионный Фонд Украины ранее опубликовал данные о пенсиях населению. Так согласно информации, средние расходы на пожизненное содержание 3538 судей составляют 67 961 грн на человека в месяц. В то же время, 8 млн или 74,8% украинских пенсионеров получают пенсии по возрасту в среднем размере в 3539 грн.

* По данным ПФУ, в семи регионах Украины, включая Киев размер средней пенсии превышает усредненный показатель по стране в 3507 грн.

Юлия Кузнецова

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