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Как работают электронные трудовые книжки и почему это важно для пенсий. Инфографика ПФУ

22.02.2021, 13:56
Как работают электронные трудовые книжки и почему это важно для пенсий. Инфографика ПФУ - Фото
трудовая книжка

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разъяснил, как работодателям и наемным работникам пользоваться электронными трудовыми книжками, закон о которых Верховная Рада приняла в начале февраля.

Для того, чтобы сотруднику воспользоваться услугами электронного сервиса необходимо иметь электронную подпись, чтобы авторизоваться на портале электронных услуг от ПФУ -  сайт портала portal.pfu.gov.ua

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Далее в инструкции от ведомства указано, в личном кабинете пользователя необходимо выбрать пункт меню "Электронная трудовая книжка". 

После перехода в личный кабинет, сотрудник видит существующие в электронной книжке записи, после чего он может добавить скан-копии документов, уведомляющие о стаже работы.

Для работодателя инструкция выглядит похожим образом, однако вместо электронной подписи, работодатель также может воспользоваться электронной печатью. 

После перехода в личный кабинет, необходимо: выбрать пункт "Предоставление скан-копий трудовой книжки сотрудника", далее указать данные о регистрационном номере учетной карточки сотрудника и его ФИО, затем прикрепить отсканированную копию трудовой книжки, а также сканированную копию о согласии сотрудника об предоставлении и обработку его персональных данных, а потом отправить все данные в ПФУ.

Внедрение электронной трудовой книжки является предпосылкой для дальнейшей реализации автоматического назначения пенсии (без дополнительного обращения) по факту наступления пенсионного возраста, уточняют в Пенсионном фонде.

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* По данным ПФУ, в  семи регионах Украины, включая Киев размер средней пенсии превышает усредненный показатель по стране в 3507 грн.

Юлия Кузнецова
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ПФУ электронная трудовая книжка пенсионный фонд Украины электронный портал услуг ПФУ рабочий стаж
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