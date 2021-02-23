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Как зарплата влияет на пенсию. Пенсионный фонд показал доходы в разных отраслях

23.02.2021, 19:10
Как зарплата влияет на пенсию. Пенсионный фонд показал доходы в разных отраслях - Фото
Фото: depositphotos.com

В 2020 году наибольшая средняя заработная плата в Украине была у работников международных организаций – 47 000 грн, наименьшая – в сфере общественного питания и временного трудоустройства - 5000  грн, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины. 

Сотрудники хед-офисов компаний зарабатывают в среднем 44 000 грн, занятые в табачной отрасли – 37 000 грн , в авиационной – 29 000 грн, в сфере фармацевтики– 27 000 грн.

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В разрезе регионов Фонд представил данные по трем сферам – отели и общепит, строительство и торговля.

В Киеве – самая высокая зарплата сотрудников сферы оптовой и розничной торговли составляет 17 000 грн, в Киевской области – 15 000 грн. Больше других получают строители в Харьковской области получают 13 400 грн, в Черновицкой – 13 000 грн, в Донецкой области – 13 000 грн, в Киеве 12 000 грн. Максимальная средняя официальная зарплата в сфере отельного бизнеса и общепита также в Киеве – 7700 грн.

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Согласно данным Пенсионного фонда, размер средней заработной платы в декабре 2020 года составил 13 320,55 гривен.

Размер средней зарплаты влияет на величину пенсионных выплат в будущем. Ранее стало известно, что правительство одобрило постановление Кабмина о ежегодной индексации пенсии 1 марта 2021 года. Индексацию проведут за счет 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы.

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Юлия Кузнецова
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