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Миллион за полтора года. Как трудовые книжки переводят в онлайн-форму – Данные ПФУ

18.08.2021, 16:45
Миллион за полтора года. Как трудовые книжки переводят в онлайн-форму – Данные ПФУ - Фото
Трудовая книжка (Фото: ukurier.gov.ua)

С января 2020 года органы Пенсионного фонда Украины перевели в электронную форму 900,1 тыс. бумажных электронных книжек работающих украинцев. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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По данным фонда, с 10 июня, когда в силу вступил закон, уравнивающий электронные и бумажные трудовые книжки, компании-работодатели (выступают страховальщиками) подали на оцифровку 107,3 тыс. скан-копий трудовых, сами застрахованные лица – 127,9 тыс.

Электронные трудовые книжки нужны для автоматического назначения пенсии на основе страхового стажа гражданина. По данным Министерства социальной политики по состоянию на середину 2021 года взносы ЕСВ оплачивают 13 млн работающих украинцев.

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  • В начале февраля 2021 года Верховная Рада приняла закон об электронных трудовых книжках, который позволяет Пенсионному Фонду Украины автоматически назначать пенсии по возрасту. Изменения вступили в силу 10 июля.
  • По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020.

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Сергей Шевчук
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электронная трудовая книжка
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