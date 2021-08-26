Министр финансов: рассчитывать на солидарную пенсию не стоит

Украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Об этом Интерфакс-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Такая ситуация с пенсиями связана с темпами старения населения: количество работающего населения сокращается, а количество пенсионеров растет, объясняет министр. В таких условиях нужно либо самостоятельно откладывать деньги в НПФ, или внедрять эту систему на государственном уровне, считает он.

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"Много скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Мне сорокалетнем на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", – заявил Марченко.

По его словам, обеспечить пенсиями в будущем нынешнее активное население можно только через внедрение накопительных пенсионных фондов. Это не касается тех, кто выйдет на пенсию через пять лет, подчеркнул министр.

Сейчас запланированная модель финансирования таких пенсий состоит из 1% от ЕСВ + 1% из другого источника. В качестве другого источника в Минфине склоняются к прямой бюджетной программе.

"Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, завлечь – если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит", – заявил Марченко.

Внедрение накопительной системы будет постепенным и деньги не станут сразу передавать негосударственным фондам, подчеркнул Марченко. Сначала планируют привлечь государственный пенсионный фонд или управляющую госкомпанию, добавил министр.

Как заявляла министр социальной политики Марина Лазебная, средняя пенсия в Украине в 2021 году была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений людей, которые могли бы начать накапливать 14 лет назад, как предполагалось реформой 2003 года. Общие пенсионные накопления за 14-летний период составили бы 1 трлн грн или 25% ВВП 2020 года. Сейчас внедрение накопительных пенсий планируют на 2023 год. Сначала это коснется бюджетников. По подсчетам Минсоцполитики, внедрение обязательных для всех работающих граждан пенсионных накоплений создаст 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет за счет дополнительных инвестиций в экономику. О том, как выглядит концепция накопительной системы, которую обсуждают депутаты и правительство – читайте здесь.

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Александр Мясищев

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