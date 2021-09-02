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Минсоцполитики предлагает провести пять этапов повышения пенсий в 2022 году

02.09.2021, 19:03
Минсоцполитики предлагает провести пять этапов повышения пенсий в 2022 году - Фото
Кабинет министров (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерство социальной политики намерено инициировать во время подготовки государственного бюджета на 2022 год серию повышений пенсионных выплат. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Речь идет о таких этапах пересмотра пенсий:

- 1 января: повышение пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

- 1 марта: индексация пенсий для почти 10 млн пенсионеров и соответствующий пересмотр компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;

- 1 июля: перерасчет выплат в связи с повышением прожиточного минимума;

- 1 октября: повышение минимальной пенсии в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы;

- 1 декабря: еще один пересмотр в связи с изменением прожиточного минимума

В Минсоцполитики ожидают, что эти предложения, а также принятие Верховной Радой законопроекта №4668 (фиксирует дату ежегодной индексации 1 марта и включает в эту процедуру пенсии некоторых категорий граждан, например, военных пенсионеров) дадут возможность впервые после 2014 года охватить повышениями все категории пенсионеров.

Читайте также: Реформу накопительных пенсий "переделают". Как украинцы будут копить на старость? Детали

  • В 2021 году правительство также предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан. Подробнее о повышении во втором полугодии – здесь.
  • По состоянию на 1 августа 2021 года размер средней пенсии составлял 3886,84 грн. С начала 2020 года средняя пенсия в Украине выросла на 25% или на 784 грн.
  • Согласно статистике ПФУ, 4,195 млн или 38,3% украинских пенсионеров (всего – 10,968 млн человек) получают 2478,2 грн в месяц. Пенсия 2,131 млн человек или 19,4% составляет 3441,3 грн. 15,6% или 1,716 млн человек получают 1841 грн.

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Сергей Шевчук
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Минсоциполитики повышение пенсий
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