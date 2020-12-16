Пенсии для льготников. Минсоц рассказал о планах повышения ЕСВ для 10 000 компаний

Минсоцполитики планирует изменить систему финансирования льготных пенсий, предназначенных для граждан, работающих на работах с вредными или тяжелыми условиями. Согласно законопроекту №4408, который предусматривает введение в Украине профессиональной накопительной системы, вместо компенсации Пенсионному фонду сумм льготных пенсий предприятия будут выплачивать повышенный Единый социальный взнос – 29% или 37% вместо обычных 22%. Об этом в интервью LIGA.net рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

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"Закон говорит работодателю: не нужно возмещать пенсии работникам, работавшим в тяжелых условиях. Вместо этого – платите больше ЕСВ. За административный персонал предприятие платит, как и прежде, 22%, за персонал, который работает во вредных условиях – повышенный ЕСВ. Если работают молодые люди до 35 лет, дополнительные средства пойдут на их собственные накопительные счета в негосударственных пенсионных фондах", – объяснила Лазебная.

Справка. Согласно действующему законодательству, право на льготные пенсии имеют граждане, которые на протяжении длительного времени работали на тяжелых или вредных работах. Перечень таких должностей содержится в отдельном постановлении Кабмина, он разделен на два списка. Текущая модель пенсионного обеспечения таких граждан предусматривает, что непосредственно льготные пенсии выплачивает Пенсионный фонд, однако работодатели компенсируют ему соответствующие расходы. Согласно предложению Минсоцполитики, вместо компенсаций предприятия будут платить дополнительно 15% ЕСВ для профессий из списка №1 и 7% – для списка №2.

"За 16 лет накопились большие долги предприятий перед Пенсионным фондом: из десяти предприятий, которые должны возмещать льготные пенсии, это делают только два", – добавила министр.

По словам министра, речь идет о повышении ЕСВ для 10 000 предприятий. Сейчас на позициях по спискам №1 и №2 в Украине работает чуть меньше 450 000 человек. Около 120 000 – граждане до 35 лет, которые попадут в накопительную систему, уточнила Лазебная.

В Минсоцполитики не считают, что реформа увеличит налоговую нагрузку на бизнес.

"Фактическая нагрузка на них не изменится. Мы показали результаты расчетов до 2045 года. Там видно, что в первые 5 лет предприятиям действительно будет сложнее, но в долгосрочной перспективе их расходы на льготные пенсии уменьшаются, – пояснила Лазебная. – Проблема, что далеко не все предприятия интересует перспектива более 5 лет. Поэтому мы и говорим, что эта система для людей, им она нужна в первую очередь".

По словам министра, предприятиям, которым будет сложно платить повышенный ЕСВ, "лучше модернизировать рабочие места и выводить людей из работы во вредных условиях".

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Ранее Лазебная заявила, что Верховная Рада не успеет в этом году рассмотреть законопроект №2683, который вводит в Украине второй уровень пенсионной системы – накопительные пенсии.

С подачи главы комитета по соцполитики Верховной Рады в парламенте зарегистрирован второй законопроект №4408-1 о создании профессиональной накопительной пенсионной системы, в которой на обязательной основе будут участвовать граждане, работающие на вредных производствах или в тяжелых условиях труда, что дает право на льготную пенсию.

44 негосударственных фонда выплатили 88,7 млн грн пенсий за первые три квартала 2020 года, сообщается на сайте Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Юлия Кузнецова

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