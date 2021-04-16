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Пенсии женщин в Украине на треть ниже, чем у мужчин, – ООН

16.04.2021, 16:32
Пенсии женщин в Украине на треть ниже, чем у мужчин, – ООН - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Пенсионные выплаты для женщин-пенсионеров в Украине в среднем на 30% ниже, чем аналогичные выплаты для мужчин. Об этом во время презентации аналитической записки Организации объединенных наций о социальной защите в Украине заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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"Женщины живут дольше, кроме того стереотипы и бесплатная домашняя работа в течение всей жизни часто не позволяют им получать высокооплачиваемую работу с официальным трудоустройством, – сказала Бачелет. – Пенсионные системы, которые учитывают непропорциональную работу женщин, в частности, по уходу за детьми, могут исправить этот дисбаланс, чтобы уход за другими не ставил под угрозу права женщин".

По оценке ООН, пожилые люди составляют около 25% населения Украины, две трети из них – женщины. При этом 77% пенсионеров получают ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума. Гендерное неравенство в пенсионном обеспечении усиливает бедность среди женщин-пенсионеров, подчеркнула Бачелет.

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  • По данным ПФУ, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн человек – работающие пенсионеры. Средний размер пенсионной выплаты составляет 3507 грн.
  • По данным Министерства социальной политики, около 300 000 украинских пенсионеров получают государственную пенсию в размере более 10 000 грн. Это – всего 3% от общего количества получателей пенсионных выплат по возрасту в Украине.
Сергей Шевчук
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пенсия в Украине
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