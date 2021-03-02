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Пенсионный калькулятор. ПФУ запустил сервис расчета будущей пенсии

02.03.2021, 15:08
Пенсионный калькулятор. ПФУ запустил сервис расчета будущей пенсии - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Пенсионный Фонд Украины (ПФУ) разработал сервис "Пенсионный калькулятор", с помощью которого можно рассчитать размер будущей пенсии.

Величина пенсии зависит от текущих показателей зарплаты, страхового стажа и доплат за сверхурочную работу.  

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Отмечается, что страховой стаж и заработная плата исчисляются на основе данных, которые содержатся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Информацию о страховом стаже, приобретенном до 1 января 2004 года, можно внести самостоятельно. Вся дополнительная информация хранится в личном кабинете портала электронных услуг Пенсионного фонда. Доступ разрешен авторизированным пользователям, имеющим электронную подпись.

По данным ПФУ, услугой электронного калькулятора воспользовалось 384 000 человек. 

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Юлия Кузнецова
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