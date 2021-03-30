UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Помощь ФОПам в карантин привела к потерям Пенсионного фонда на 4 млрд грн – Лазебная

30.03.2021, 11:51
Помощь ФОПам в карантин привела к потерям Пенсионного фонда на 4 млрд грн – Лазебная - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба Кабмина)

Решение правительства освободить физлиц-предпринимателей 1 и 2 категории от уплаты Единого социального взноса на время карантинных ограничений привело к потере 4 млрд грн доходов Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По словам Лазебной, предприниматели не будут платить ЕСВ еще до июня 2021 года. Как добавила министр, период неуплаты взносов будет засчитываться в страховой стаж. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Минсоцполитики разработали карту социальных групп благодаря которой определили, кто больше всего нуждается в финансовой помощи. Лазебная сообщила, что удалось помочь ФОПам, которые полностью приостановили свою деятельность и не смогли получить помощь в центрах занятости.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юлия Кузнецова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
единый социальный взнос Марина Лазебная помощь ФОП бюджет ПФУ 2021
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 