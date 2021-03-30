Помощь ФОПам в карантин привела к потерям Пенсионного фонда на 4 млрд грн – Лазебная

Решение правительства освободить физлиц-предпринимателей 1 и 2 категории от уплаты Единого социального взноса на время карантинных ограничений привело к потере 4 млрд грн доходов Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По словам Лазебной, предприниматели не будут платить ЕСВ еще до июня 2021 года. Как добавила министр, период неуплаты взносов будет засчитываться в страховой стаж.

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Минсоцполитики разработали карту социальных групп благодаря которой определили, кто больше всего нуждается в финансовой помощи. Лазебная сообщила, что удалось помочь ФОПам, которые полностью приостановили свою деятельность и не смогли получить помощь в центрах занятости.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.

Пенсионному Фонду Украины (ПФУ) не хватило 3,7 млрд гривень на выплату пенсий в 2021 году. Из-за трудностей с доходами Фонд снова перекрывал недостачу за счет займов у у Госказначейства.

По данным Пенсионного Фонда В 2020 году украинские предприятия официально трудоустроили на 101,5 тыс человек меньше, чем уволили.

Юлия Кузнецова

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