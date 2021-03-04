Пенсионному фонду не хватило 3,7 млрд грн на выплату пенсий в январе-феврале

Пенсионному Фонду Украины (ПФУ) не хватило 3,7 млрд гривень на выплату пенсий в 2021 году. Из-за трудностей с доходами Фонд снова перекрывал недостачу за счет займов у у Госказначейства. По состоянию на начало марта, общий долг Фонда перед ГКУ составляет 65,8 млрд гривень или 1,6% ВВП, сообщается на странице аналитического центра CASE Ukraine в Facebook.

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Отмечается, что в феврале темпы роста доходов Фонда ускорились до 13,3% год-к-году, в сравнении с увеличением 5% год-к-году в прошлом месяце. Это все равно ниже плана – бюджет ПФУ предусматривает рост собственных доходов в среднем за год на 14,8%.

В начале года государство увеличило размер минимальной заработной платы на 20%, по мнению аналитиков центра, это должно было отразиться на бюджете Пенсионного фонда.

"Пока такое стремительное поднятие минималки себя не оправдало", – отмечается в сообщении CASE Ukraine.

Расходы Пенсионного фонда в 2020 году составили 504 млрд гривень, 301,7 млрд гривень – собственные доходы, остальные 202,3 млрд гривень – дотации из госбюджета.

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В 2020 году Пенсионный Фонд Украины одолжил у Госказначейства 14 млрд гривень. Общий долг на начало составлял 62, 1 млрд грн или 1,5% ВВП.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в январе 2021 года недополучил 2,1 млрд гривень поступлений от Единого социального социального взноса.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год, доходы сформированные в рамках солидарной системы составят 324 млрд грн. При этом запланированные обязательства ПФУ составляют 350 млрд грн.

Юлия Кузнецова

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