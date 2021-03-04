UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пенсионному фонду не хватило 3,7 млрд грн на выплату пенсий в январе-феврале

04.03.2021, 15:11
Пенсионному фонду не хватило 3,7 млрд грн на выплату пенсий в январе-феврале - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Пенсионному Фонду Украины (ПФУ) не хватило 3,7 млрд гривень на выплату пенсий в 2021 году. Из-за трудностей с доходами Фонд снова перекрывал недостачу за счет займов у у Госказначейства. По состоянию на начало марта, общий долг Фонда перед ГКУ составляет 65,8 млрд гривень или 1,6% ВВП, сообщается на странице аналитического центра CASE Ukraine в Facebook.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Отмечается, что в феврале темпы роста доходов Фонда ускорились до 13,3% год-к-году, в сравнении с увеличением 5% год-к-году в прошлом месяце. Это все равно ниже плана – бюджет ПФУ предусматривает рост собственных доходов в среднем за год на 14,8%.

В начале года государство увеличило размер минимальной заработной платы на 20%, по мнению аналитиков центра, это должно было отразиться на бюджете Пенсионного фонда. 

"Пока такое стремительное поднятие минималки себя не оправдало", – отмечается в сообщении CASE Ukraine. 

Расходы Пенсионного фонда в 2020 году составили 504 млрд гривень, 301,7 млрд гривень – собственные доходы, остальные 202,3 млрд гривень – дотации из госбюджета. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Читайте также: Сколько денег в Пенсионном фонде и почему так мало

  • В 2020 году Пенсионный Фонд Украины одолжил у Госказначейства 14 млрд гривень. Общий долг на начало составлял 62, 1 млрд грн или 1,5% ВВП.

  • Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в январе 2021 года недополучил 2,1 млрд гривень поступлений от Единого социального социального взноса.

  • Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год, доходы сформированные в рамках солидарной системы составят 324 млрд грн. При этом запланированные обязательства ПФУ составляют 350 млрд грн.

Юлия Кузнецова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госказначейство дефицит пенсионного фонда пенсии 2021
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 