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Последний этап. С 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин

01.04.2021, 11:21
Последний этап. С 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля 2021 года повышается пенсионный возраст для женщин с 59 лет и 6 месяцев до 60 лет. 

Согласно закону пенсионный возраст для женщин каждый год повышался на полгода. Отмечается, что в апреле 2021 года будет последний этап повышения пенсионного возраста.

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Лица, которые родились  с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию еще в 59 лет и 6 месяцев. В 60 лет на пенсию выйдут женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.

Начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту после достижения  60 лет имеют лица при наличии страхового стажа:  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года – не менее 29 лет; с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года – не менее 30 лет; с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года – не менее 31 года; с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года – не менее 32 лет; с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года – не менее 33 лет; с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года – не менее 34 лет; начиная с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

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Юлия Кузнецова
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