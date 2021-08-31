Рекорд с начала года. Пенсионный фонд увеличил финансирование пенсий

Пенсионный фонд завершил финансирование августовских пенсий. В этом месяце ПФУ направил на выплату пенсионерам 44,3 млрд грн – максимальный месячный объем совокупных пенсионных выплат в 2021 году. Об этом, свидетельствуют данные пресс-службы ведомства.

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В июле ПФУ выплатил 42,4 млрд грн, в июне и мае – по 42,6 млрд грн, в апереле – 43 млрд грн, в марте – 42,8 млрд грн, в феврале и январе – по 40,2 млрд грн. Всего за первые восемь месяцев 2021 года ПФУ выплатил пенсионерам 343,5 млрд грн. В январе-июле 2020 было 310,3 млрд грн (на 11,3% меньше, чем в 2021).

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В июле-декабре 2021 года Минсоцполитики планировал три этапа пересмотра пенсионных выплат, Пенсионный фонд уже провел перерасчет, который произошел в июле.

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В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан. Подробнее о повышении во втором полугодии – здесь.

По состоянию на 1 июля 2021 средняя пенсия в Украине составляла 3778,8 грн в месяц, что на 54 грн больше, чем аналогичный показатель на 1 апреля 2021 и на 608,6 грн – чем на 1 июля 2020. Об этом свидетельствую данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно статистике ПФУ, 4,195 млн или 38,3% украинских пенсионеров (всего – 10,968 млн человек) получают 2478,2 грн в месяц. Пенсия 2,131 млн человек или 19,4% составляет 3441,3 грн. 15,6% или 1,716 млн человек получают 1841 грн.

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Сергей Шевчук

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