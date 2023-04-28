Третьякова призвала не откладывать запуск накопительных пенсий: Мы уже опоздали

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассчитывает, что парламент поддержит запуск накопительной пенсионной системы. Об этом она сказала в интервью, опубликованном на сайте комитета.

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"Непринятие этого законопроекта обрекает наших пенсионеров на достаточно низкое пенсионное содержание", – сказала Третьякова.

Уже сейчас почти каждый третий украинец – пенсионер, средний возраст выхода на пенсию составляет всего 53,8 года (несмотря на повышение требований к страховому стажу при правительстве Владимира Гройсмана), а рождаемость на низком уровне.

При такой конфигурации солидарная система не сможет удерживать пенсионеров, пояснила депутат.

Поэтому она считает, что голосовать за законопроект №9212 о накопительной пенсионной системе нужно уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

"Мы уже опоздали с внедрением дополнительных накоплений к пенсии", – сказала Третьякова.

17 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9212 о запуске накопительной пенсионной системы.

Довоенный опрос социологической компании Gradus Research показал, что среди жителей городов с населением более 50 000 18-60 лет 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

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Андрій Водяний

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