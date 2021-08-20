Укрпочта продолжит доставлять пенсии до 2023 года

Кабинет министров пока не намерен принудительно переводить пенсионеров, которые пользуются доставкой средств почтальонами Укрпочты, однако продолжает искать альтернативу госкорпорации, контракт с которой действует до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении Песионного фонда Украины.

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"Пенсию с доставкой по месту проживания выплачивает Укрпочта, пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии, – говорится в заявлении ПФУ. – Пенсионеры по желанию продолжать получать пенсии через Укрпочту независимо от возраста, состояния здоровья или потребности в постоянном постороннем уходе".

Также в Фонде отмечают, что постановлением Кабмина от 26 мая предусмотрен конкурс по отбору организации для доставки пенсий по месту жительства с 1 января 2023 года. До этой даты пенсии продолжит доставлять Укрпочта.

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В конце мая правительство подтвердило, что Укрпочта продолжит доставлять пенсии в наличной форме 3,5 млн украинских пенсионеров, которые в основном проживают в сельской местности.

Предыдущее постановление Кабмина №277 от 29 марта 2021 предполагало, что Укрпочта с 1 сентября 2021 продолжит доставлять пенсии наличными только маломобильным гражданам и пенсионерам возрастной категории "80+".

Таким образом госкомпания потеряла бы около половины клиентов: порядка 1,7 млн человек планировалось перевести на обслуживание в банки. Пенсионерам было предоставлено право самостоятельно выбрать обслуживающий банк. Тех, кто не воспользовался такой возможностью должно было принять базовое финучреждение – Ощадбанк.

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Сергей Шевчук

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