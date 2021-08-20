UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Укрпочта продолжит доставлять пенсии до 2023 года

20.08.2021, 14:44
Укрпочта продолжит доставлять пенсии до 2023 года - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Кабинет министров пока не намерен принудительно переводить пенсионеров, которые пользуются доставкой средств почтальонами Укрпочты, однако продолжает искать альтернативу госкорпорации, контракт с которой действует до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении Песионного фонда Украины.

Читайте также: Реформу накопительных пенсий "переделают". Как украинцы будут копить на старость? Детали

"Пенсию с доставкой по месту проживания выплачивает Укрпочта, пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии, – говорится в заявлении ПФУ. – Пенсионеры по желанию продолжать получать пенсии через Укрпочту независимо от возраста, состояния здоровья или потребности в постоянном постороннем уходе".

Также в Фонде отмечают, что постановлением Кабмина от 26 мая предусмотрен конкурс по отбору организации для доставки пенсий по месту жительства с 1 января 2023 года. До этой даты пенсии продолжит доставлять Укрпочта.

Читайте также: Доставка пенсий: Укрпочте повысили тарифы, но Смелянский хочет больше. Дошло до скандала

  • В конце мая правительство подтвердило, что Укрпочта продолжит доставлять пенсии в наличной форме 3,5 млн украинских пенсионеров, которые в основном проживают в сельской местности.
  • Предыдущее постановление Кабмина №277 от 29 марта 2021 предполагало, что Укрпочта с 1 сентября 2021 продолжит доставлять пенсии наличными только маломобильным гражданам и пенсионерам возрастной категории "80+".
  • Таким образом госкомпания потеряла бы около половины клиентов: порядка 1,7 млн человек планировалось перевести на обслуживание в банки. Пенсионерам было предоставлено право самостоятельно выбрать обслуживающий банк. Тех, кто не воспользовался такой возможностью должно было принять базовое финучреждение – Ощадбанк.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сергей Шевчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Укрпочта доставка пенсий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 