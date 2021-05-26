Шмыгаль пообещал принудительно не переводить пенсионеров из Укрпочты в банки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не будет принудительно переводить пенсионеров на получение пенсионных выплат через банки вместо Укрпочты. Об этом премьер сказал время заседания правительства

"Переход граждан на получение пенсий с наличной формы в безналичную должен быть постепенным и быть правом, а не обязательством пенсионеров. Мы закрепим эту позицию в соответствующем постановлении правительства", – отметил премьер.

По информации собеседника LIGA.net среди участников переговорного процесса по постановлению, окончательный текст документа еще обсуждается и будет готов через несколько дней.

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Предыдущее постановление Кабмина №277 от 29 марта 2021 предполагало, что Укрпочта с 1 сентября 2021 продолжит доставлять пенсии наличными только маломобильным гражданам и пенсионерам возрастной категории "80+".

Таким образом госкомпания потеряла бы около половину клиентов: порядка 1,7 млн человек планировалось перевести на обслуживание в банки. Пенсионерам было предоставлено право самостоятельно выбрать обслуживающий банк. Тех, кто не воспользовался такой возможностью должно было принять базовое финучреждение – Ощадбанк.

Как стало известно в конце апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минсоцполитики, ПФУ, Мининфраструктуры и Укрпочте доработать постановление №277, чтобы переход на обслуживание в банки был "правом, а не обязательством" пенсионеров.

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31 марта Кабмин одобрил новые тарифы на оплату услуг Укрпошты по выплате и доставке пенсий и денежных пособий населению в наличной форме. На следующий день Кабмин поддержал предложение Минсоцполитики о переводе существенной части пенсионеров на обслуживание в банки. Как это сделать читайте здесь.

Ранее гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский сообщил, что 3,6 млн украинских пенсионеров получают пенсии наличными.

По данным ПФУ на начало января 2021 года 7,6 млн или 68,8% украинских пенсионеров получали пенсионные выплаты через банки.

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Сергей Шевчук

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