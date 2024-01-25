В Минсоцполитики уверяют, что у Украины есть средства на пенсии и соцпомощь

У Украины есть деньги на выплату пенсий, на другие соцвыплаты деньги дадут союзники

Пенсионеры (Фото: LIGA.net)

Пенсии украинцам будут выплачиваться независимо от международной помощи. Однако другие социальные издержки напрямую зависят от финансовой поддержки союзников. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Когда мы говорим о выплате пенсий, то ориентируемся на наши внутренние национальные резервы и уплату единого социального взноса, который сейчас в принципе покрывает расходы на пенсии по возрасту... Средства государственного резерва зависят только от наших украинских граждан, плательщиков единого социального взноса, и, в частности, от наших военных, которые из своих зарплат перечисляют взнос и таким образом наполняют Пенсионный фонд", – отметила она.

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Жолнович подчеркнула, что другие социальные расходы напрямую зависят от международной помощи.

Она напомнила, что в конце ноября 2023 года было подписано соглашение с Всемирным банком при поддержке правительства Японии на $1,2 млрд и эти средства идут на помощь наиболее уязвимым категориям населения.

"Из этих средств была выплачена помощь гражданам в декабре, январе, предполагается, что из них покроют помощь в феврале и марте. Поэтому у нас есть запас средств, которые позволят своевременно выполнять все свои обязательства независимо от тех или иных обстоятельств и одобрения финансовой помощи другими странами", – сказала министр.

Также она напомнила, что Великобритания, ряд других европейских стран готовы оказывать целевую поддержку, чтобы у Украины была возможность покрыть кризисные расходы, в том числе социальные.

"То есть даже если не будет достигнуто соглашения на уровне всего ЕС о выделении транша, то мы точно имеем соглашения ряда этих стран", – подытожила Жолнович.