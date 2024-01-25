У Мінсоцполітики запевняють, що Україна має кошти на пенсії та соцдопомогу

Пенсіонери (Фото: LIGA.net)

Пенсії українцям виплачуватимуться незалежно від міжнародної допомоги. Проте інші соціальні видатки напряму залежать від фінансової підтримки союзників. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Коли ми говоримо про виплату пенсій, то орієнтуємося на наші внутрішні національні резерви та сплату єдиного соціального внеску, який зараз у принципі покриває видатки на пенсії за віком... Кошти державного резерву залежать тільки від наших українських громадян, платників єдиного соціального внеску, і, зокрема, від наших військових, які зі своїх зарплат перераховують внесок і таким чином наповнюють Пенсійний фонд", – зазначила вона.

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Жолнович зауважила, що інші соціальні видатки напряму залежать від міжнародної допомоги.

Вона нагадала, що наприкінці листопада 2023 року було ухвалено угоду зі Світовим банком за підтримки уряду Японії на $1,2 млрд і ці кошти йдуть на допомогу найбільш уразливим категоріям населення.

"З цих коштів було виплачено допомогу громадянам в грудні, січні, передбачається, що з них покриють допомоги в лютому та березні. Тому у нас є запас коштів, які дозволять вчасно виконувати всі свої зобов’язання незалежно від тих чи інших обставин і схвалення фінансової допомоги іншими країнами", – сказала міністр.

Також вона нагадала, що Велика Британія, низка інших європейських країн готові надавати цільову підтримку, щоб Україна мала можливість покрити кризові видатки, зокрема соціальні.

"Тобто навіть якщо не буде досягнуто погодження на рівні всього ЄС стосовно виділення траншу, то ми точно маємо погодження ряду цих країн", – підсумувала Жолнович.