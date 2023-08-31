В ООН выделили помощь для украинских пенсионеров: кто получит доплаты

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны. Доплаты на карточки уже получили около 260 тыс. пенсионеров, сообщает Минсоцполитики.

"Совместный проект Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ВПП дал возможность обеспечить поддержку и предоставить ее именно тем гражданам, которые не имеют денежных доплат из других источников. Это позволяет Правительству Украины и международным партнерам направлять имеющийся у партнерских организаций финансовый ресурс наиболее уязвимым пожилым гражданам", – отметила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак.

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Список таких лиц, на основании имеющихся в государстве реестров, формирует Пенсионный фонд. А ВПП направляет денежные выплаты именно этим людям.

30 августа такую финансовую поддержку получили на карточки более 260 тыс. пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий; имеют размер пенсии менее 3 тыс. грн.; не получали с 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство для ВПЛ.

В общей сложности было перечислено средств на общую сумму более 115 млн грн.

ВПП будет оказывать денежную помощь в течение минимум 4 мес., пенсионеры будут получать доплату к пенсии на сумму, которой не хватает до 3 тыс. грн (но не менее 100 грн).

"С ростом цен из-за войны, миллионам людей в регионах, пораженных боевыми действиями, трудно позволить себе вещи первой необходимости, и многие вынуждены уменьшать количество приемов пищи или же покупать менее качественную и менее питательную пищу", – отметил Директор ВПП в Украине Мэтью Холлингворт.

Для получения выплаты пенсионерам никаких действий не нужно. Она проводится без подачи заявления, согласно информации, имеющейся в государственных реестрах. Выплата денежной помощи производится путем перечисления средств на счета пенсионеров.

Всемирная продовольственная программа ООН – крупнейшая гуманитарная организация в мире. Денежная помощь является одним из многих способов поддержки ВПП украинцев, пострадавших от войны. ВПП также раздает продуктовые наборы в регионах, близких к линии фронта, где еду трудно найти или она очень дорогая; поддерживает безопасное освобождение заминированных сельскохозяйственных угодий в Харьковской области, чтобы помочь фермерам и производителям продуктов питания возобновить работу. ВПП также зафрахтовала 24 судна, перевозящих украинское зерно, в рамках Черноморской инициативы, помогающей поддерживать сельскохозяйственную деятельность и развивать экономику Украины.