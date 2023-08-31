В ООН виділили допомогу для українських пенсіонерів: хто отримає доплати
Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Доплати на картки вже отримали близько 260 тис. пенсіонерів, інформує Мінсоцполітики.
"Спільний проєкт Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ВПП дав можливість забезпечити підтримку і надати її саме тим громадянам, які не мають грошових доплат з інших джерел. Це дозволяє Уряду України і міжнародним партнерам спрямовувати наявний у партнерських організацій фінансовий ресурс найбільш вразливим громадянам похилого віку", – зазначила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
Перелік таких осіб, на підставі наявних у державі реєстрів, формує Пенсійний фонд. А ВПП спрямовує грошові виплати саме цим людям.
30 серпня таку фінансову підтримку отримали на картки понад 260 тис. пенсіонерів, які: проживають на територіях активних або можливих бойових дій; мають розмір пенсії менш як 3 тис. грн; не одержували з 1 березня 2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.
Загалом було перераховано коштів на загальну суму понад 115 млн грн.
ВПП надаватиме грошову допомогу впродовж щонайменше 4 місяців, пенсіонери отримуватимуть доплату до пенсії на суму, якої не вистачає до 3 тис. грн (але не менше 100 грн).
"Зі зростанням цін через війну, мільйонам людей у регіонах, уражених бойовими діями, важко дозволити собі речі першої потреби, і багато з них змушені зменшувати кількість прийомів їжі або ж купувати менш якісну та менш поживну їжу", – зауважив Директор ВПП в Україні Метью Холлінгворт.
Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів.
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