В ООН виділили допомогу для українських пенсіонерів: хто отримає доплати

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Доплати на картки вже отримали близько 260 тис. пенсіонерів, інформує Мінсоцполітики.

"Спільний проєкт Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ВПП дав можливість забезпечити підтримку і надати її саме тим громадянам, які не мають грошових доплат з інших джерел. Це дозволяє Уряду України і міжнародним партнерам спрямовувати наявний у партнерських організацій фінансовий ресурс найбільш вразливим громадянам похилого віку", – зазначила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

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Перелік таких осіб, на підставі наявних у державі реєстрів, формує Пенсійний фонд. А ВПП спрямовує грошові виплати саме цим людям.

30 серпня таку фінансову підтримку отримали на картки понад 260 тис. пенсіонерів, які: проживають на територіях активних або можливих бойових дій; мають розмір пенсії менш як 3 тис. грн; не одержували з 1 березня 2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Загалом було перераховано коштів на загальну суму понад 115 млн грн.

ВПП надаватиме грошову допомогу впродовж щонайменше 4 місяців, пенсіонери отримуватимуть доплату до пенсії на суму, якої не вистачає до 3 тис. грн (але не менше 100 грн).

"Зі зростанням цін через війну, мільйонам людей у регіонах, уражених бойовими діями, важко дозволити собі речі першої потреби, і багато з них змушені зменшувати кількість прийомів їжі або ж купувати менш якісну та менш поживну їжу", – зауважив Директор ВПП в Україні Метью Холлінгворт.

Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах. Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів.

Всесвітня продовольча програма ООН є найбільшою гуманітарною організацією у світі. Грошова допомога є одним із багатьох способів підтримки ВПП українців, які постраждали від війни. ВПП також роздає продуктові набори в регіонах, близьких до лінії фронту, де їжу важко знайти або вона дуже дорога; підтримує безпечне звільнення замінованих сільськогосподарських угідь у Харківській області, щоб допомогти фермерам і виробникам продуктів харчування відновити роботу. ВПП також зафрахтувала 24 судна, що перевозять українське зерно, в межах Чорноморської ініціативи, яка допомагає підтримувати сільськогосподарську діяльність і розвивати економіку України.