Несмотря на войну, банковские депозиты остаются одним из самых популярных и доступных способов сохранения средств в Украине. По данным Нацбанка, депозитный портфель банков для населения вырос за апрель на 2,9% – до 1,26 трлн гривен.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

LIGA.net рассказывает, как работают депозиты, какие бывают варианты, на что обратить внимание при выборе и реально ли на этом заработать.