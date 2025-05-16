Розбір
Гайд по інвестиціях у депозити: як обрати та чи можна отримати дохід
Попри війну, банківські депозити залишаються одним із найпопулярніших і доступних способів збереження коштів в Україні. За даними Нацбанку, депозитний портфель банків для населення зріс за квітень на 2,9% – до 1,26 трлн гривень.
LIGA.net розповідає, як працюють депозити, які бувають варіанти, на що звернути увагу в процесі вибору та чи реально на цьому заробити.
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