С какой суммы начать? 5 простых вопросов о пенсионных накоплениях

В последнее время все больше людей задумываются о накоплении в старости. Раньше мы уже писали о том, как выбрать негосударственный пенсионный фонд и на что обращать внимание. Здесь мы собрали несколько простых вопросов, которые возникают у желающих открыть счет в НПФ, и поставили их председателю совета негосударственных пенсионных фондов "Взаимопомощь" и "Гарант-Пенсия" от компании Лига Пенсия Ольге Бондаренко и руководительнице департамента по вопросам маркетинга и продаж "ОТП Капитал" Светланы Парандий.

Ниже – главное из их ответов.

1. С какого возраста нужно начинать копить?

Чем раньше человек начинает накапливать на пенсию, тем на большие выплаты можно рассчитывать. Долгосрочность и регулярность – гарантия хороших выплат.

"Начинать откладывать следует с любой суммы, которую можете себе позволить, но – как можно раньше. В 20-25 лет это может быть 3-5% от дохода, после 30-ти – 10%, а после 40-ка даже и 15-20%. Ведь средства, внесенные позже, будут иметь меньше времени, чтобы принести вкладчику инвестиционный доход", – комментирует Ольга Бондаренко.

2. Какой размер взноса нужно платить, чтобы получать достойную пенсию?

Прежде всего, следует отметить, что вкладчик НПФ определяет сам, какую сумму он будет накапливать. Будет ли это 100 гривен или тысяча – зависит только от человека, делающего взносы. Обязанностей нет. Другое дело, что от этой суммы естественно зависит уровень пенсионных выплат, который в итоге получит вкладчик.

Как подчеркивает Бондаренко, в пенсионных накоплениях главное – системность.

"Лучше всего, разработать свой финансовый план – на какую целевую сумму выплат вы хотите выйти, какой должна быть для этого сумма накоплений и среднемесячный взнос, – говорит она. – На сайтах большинства НПФ есть пенсионный калькулятор, с помощью которого это можно сделать".

Подставляя разные значения возраста, продолжительности накопления и суммы взносов, можно получить представление о предстоящих пенсионных выплатах и ​​определиться с оптимальным размером взносов. Чтобы использовать эту функцию, нужно также указать ориентировочную доходность, с которой будут "работать" ваши взносы в фонде. Как о ней узнать?

"По доходности можно ориентироваться на среднюю доходность НПФ за последние 3-5 лет, эффективные фонды показывают от 10%. Для понимания того, хватит ли вам накопленной суммы на желаемый уровень жизни – рекомендую учесть влияние инфляции. Если подставить в калькулятор 3-5% – то есть процент, на который доходность фонда на длинном отрезке времени может превышать инфляцию – полученную в этом случае сумму можно считать реалистичной с точки зрения нынешних цен", – отмечает Бондаренко.

Длительность, сумма и регулярность вкладов влияют на результат. Скажем, при средней доходности в 5% и ежемесячных взносах в 1000 грн с 25 лет, на пенсии можно получить выплаты почти в 11000 грн в течение 20 лет.

Если стартовать в 40 лет, чтобы выйти на аналогичный уровень, нужно откладывать по 2,5 тысяч грн ежемесячно.

Если оставить ежемесячный взнос на переделах 1000 грн, то через 25 лет уровень будущей пенсии будет составлять почти 4300 грн.

Комментарий к фото: длительность, сумма и регулярность вкладов влияют на результат. Скажем, при средней доходности в 5% и ежемесячных взносах в 1000 грн с 25 лет на пенсии можно получить выплаты почти в 11000 грн в течение 20 лет. Если стартовать в 40 лет, чтобы выйти на аналогичный уровень, нужно откладывать по 2,5 тысяч грн ежемесячно.

"Здесь нет понятия минимальной суммы – каждый вкладчик рассчитывает на свои возможности. В этом и преимущество НПФов, ведь нет обязательств, но есть личное сознательное решение и планирование своей будущей пенсии", – говорит Светлана Парандий.

Оптимальная сумма зависит от возраста, говорит она. Если вкладчик начинает взносы в более раннем возрасте, то они могут быть незначительными. И наоборот, чем ближе к пенсии, тем взносы должны быть более весомыми.

"Чем дольше средства работают в фонде, тем больше дохода они сгенерируют. А значит, начинаем с меньшей суммы и постоянно ее увеличиваем. В идеале конечно же хорошо откладывать на пенсию 10-15% от месячного заработка. Но можно начать и с 2%. Лучше меньше, но стабильно", – добавляет Парандий.

3. Могу ли я на время прекратить вкладывать средства?

Обязательств по периодичности вкладов в НПФ нет. Вкладчик может не делать взносы, если нет такой возможности. Графика взносов нет. За это не налагаются никакие штрафы и это не требует какой-либо особой процедуры согласования.

"Отсутствие взносов влияет только на то, что участник фонда теряет время для накоплений. Именно регулярность гарантирует определенный уровень дохода. С другой стороны, в жизни происходят разные обстоятельства и при необходимости человек может упустить оплату. Но впоследствии он может этот вклад добавить в более благоприятное для себя время, чтобы все равно получить в итоге выплаты, на которые он рассчитывает", – говорит Ольга Бондаренко.

"Вкладчик просто перестает вносить средства. С данного момента его пенсионный счет растет исключительно за счет инвестиционного дохода, который генерирует фонд. Восстановить вклады вкладчик может в любой момент", – объясняет Светлана Парандий.

4. На что следует обращать внимание перед тем, как заключить соглашение с НПФ?

Обычно пенсионные контракты типичны. Контракт будет содержать информацию о реквизитах пенсионного счета, данных вкладчика и фонда, обязанности администратора предоставлять участнику фонда информацию о состоянии его счета и т.д.

"При этом контракт не определяет ни график будущих платежей, ни их размер", – объясняет Ольга Бондаренко. Выбирая фонд, обращайте внимание на то, кто является его конечным бенефициаром, добавляет она.

Это однозначно не должны быть компании-однодневки и точно не те, кто хочет скрыть структуру собственности. Также важно обратить внимание на структуру совета фонда – именно совет принимает решение о выборе компании в управлении активами и администратора фонда, банка-хранителя. Кстати, это должно быть три независимых компании", – отмечает Бондаренко.

Финансовую ответственность за фонд несет конечный бенефициар, поэтому важно до конца понять, кто выступает им в конкретном фонде.

"Я бы скорее хотела обратить внимание на портфель фонда. То есть на то, куда вложены активы. Эта информация открыта, с ней можно ознакомиться на сайте фонда, администратора или управляющей компании. Именно это основное. Ведь условия участия идентичны у любого НПФ. Все они руководствуются одним законом. Единственное, что их отличает – это инвестиционная стратегия, рискованность вкладов и доходность", – отмечает Светлана Парандий.

5. А если я решу сменить НПФ, это сложно будет сделать?

Если по каким-то причинам вкладчик принял решение сменить НПФ, ему следует сначала подписать контракт с новым фондом. С этим документом он обращается в свой НПФ – и там переводят средства с предыдущего пенсионного счета на новый.

Это происходит быстро. Правда, придется уплатить небольшую комиссию за перевод средств. Например, в НПФ "Взаимопомощь" это не более 100 грн за всю сумму перевода.

Кстати, комиссия за перечисление средств на счет в другом фонде – это единственный вид комиссии, который есть в НПФ. Открытие счета, все зачисления средств на счет производятся бесплатно.

"Единственное, что следует учесть, это то, что возможна комиссия банка, через который производится платеж. Но в большинстве случаев фонды предлагают пути бесплатного пополнения", – разъясняет Парандий.

Автор – Дарина Коломиец

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