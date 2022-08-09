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10 000 украинцев в оккупации и зоне боевых действий могут получить по 6660 грн: условия

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 09:15
10 000 украинцев в оккупации и зоне боевых действий могут получить по 6660 грн: условия - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство социальной политики в понедельник, 8 августа, подписало меморандум о взаимопонимании с французской гуманитарной организацией ACTED о предоставлении денежной помощи украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Программа рассчитана на 10 000 человек из самых уязвимых групп.

На начальном этапе это будут жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, которые подали заявку на получение помощи через платформу "єДопомога".

Размер единовременного пособия будет составлять 6660 грн (из расчета: три месяца по 2220 грн на человека в месяц).

ACTED – неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, Франция. Основана в 1994 году. В Украине она работает с 2015 года, помогая уязвимым группам населением вдоль линии столкновения и соседних регионов.
Андрей Водяный
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война Минсоцполитики ACTED денежная помощь
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