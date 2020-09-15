Аферистам могут усложнить жизнь. Регулятор готовит "антипирамидный" законопроект
В Украине разрабатывается законопроект, направленный на предотвращение деятельности аферистов и недопущение появления финансовых пирамид. Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
"Готовится законопроект, который полностью изменит статус украинского рынка на абсолютно неприемлемый для деятельности аферистов…Полномочия (регулятора) по выявлению финансовых пирамид должны стать залогом своевременной защиты инвесторов", – отмечается в сообщении.
О чем законопроект
Проект закона будет предусматривать:
- предоставление регулятору новых возможностей по сотрудничеству с правоохранительными органами;
- предоставление возможностей по замораживанию денег и других активов;
- предоставление доступа к информации и возможности обмена информацией с иностранными регуляторами для возврата денег из других юрисдикций.
Какова ситуация в настоящее время
Сейчас, как подчеркивают в НКЦБФР, в Украине из-за неэффективного законодательства финансовый регулятор не имеет действенных механизмов предотвращения мошенничества на финансовом рынке и возможности возвращать деньги украинцам.
Регулятор не может обмениваться информацией о деятельности мошенников с иностранными правоохранителями и финансовыми регуляторами, не может блокировать счета до решения суда по сути дела, не может поддерживать прокуроров в судебных процессах.
Примеры финансовых пирамид в Украине
В Украине финансовые пирамиды являются достаточно распространенным явлением. Это связано и с тем, что отсутствие надлежащего контроля за финансовой деятельностью создает условия для злоупотреблений.
"Сегодня мы имеем яркий пример мошенничества с проектом B2B Jewelry и банком "Аркада", где много пострадавших инвесторов и возбуждены дела правоохранительными органами", – отмечается в сообщении Нацкомиссии.
К примеру, деятельность B2B Jewelry сходна с так называемой "схемой Понци" (эта схема названа в честь итальянца Чарльза Понци, переехавшего в США в начале XX века. В начале 1920-х годов ему удалось обмануть сотни жертв, создав финансовую пирамиду. Суть аферы заключалась в выплате старшим инвесторам средств, собранных у новых инвесторов).
Несмотря на продажу так называемых "сертификатов", пирамида B2B Jewelry официально не предоставляла финансовых услуг и не подпадала под надзор государственных финансовых регуляторов Украины, полномочия которых в этом плане ограничены. В результате многие граждане потеряли свои средства.
В НКЦБФР подчеркивают, что для предотвращения таких масштабных финансовых махинаций и выявления мошенников финрегуляторам должны быть предоставлены все необходимые полномочия.
Комиссия призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать средства в те или иные проекты.
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
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