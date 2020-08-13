Предлагали инвестировать в иностранные проекты. В Украине разоблачили мошенников

Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов мошеннического интернет-проекта, выманивших более 8 млн грн у доверчивых граждан. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.

Мошенники создали более десятка сайтов, на которых гражданам предлагалось получать доход от инвестирования в "перспективную" иностранную компанию.

Администраторы сайтов, соблюдая полную анонимность, принимали деньги украинцев на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторам предлагалось вкладывать не менее чем по 300 долларов.

Получив деньги, мошенники блокировали пользователей и отказывались от любой ответственности.

Компания располагалась в Одессе, там правоохранители провели обыск.

По результатам обыска изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи. Вещественные доказательства будут направлены на соответствующие экспертизы.

От действий мошенников пострадали более 100 человек. Среди обманутых - не только украинцы, но и иностранцы. Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших от действий злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.

В начале августа НБУ сообщил о намерении сделать более безопасным перевод средств в рамках борьбы с мошенничеством.

Также в начале августа Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала список сомнительных инвестиционных проектов.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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